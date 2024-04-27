Пушистый бесконтактный боец

В этом видео кот продемонстрировал уникальную технику удаленного боя и напугал соперника. Он решил, что если драка неизбежна, то надо бить первым. Но, похоже, что при этом пушистый совсем не хотел насилия и увечий, поэтому заранее изучил уникальный метод боя без лапоприкладства.

Что ж, подытоживая, можно сказать, что он-таки достиг успеха: из-за страха непонятных телодвижений противник отступил, а конфликт был исчерпан. И никто при этом не пострадал.