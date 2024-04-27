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Сообщество Без кота и жизнь не та 2324 поста • 514 подписчиков подписаться
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Пушистый бесконтактный боец

Пушистый бесконтактный боец

Автор:
27 апреля 2024 14:50
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   Прикол   бесконтактный бой   животные   кот   кошка   
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Если драка неизбежна, то нужно бить первым. Один из котов продемонстрировал уникальную технику бесконтактного боя.

В этом видео кот продемонстрировал уникальную технику удаленного боя и напугал соперника. Он решил, что если драка неизбежна, то надо бить первым. Но, похоже, что при этом пушистый совсем не хотел насилия и увечий, поэтому заранее изучил уникальный метод боя без лапоприкладства.

Что ж, подытоживая, можно сказать, что он-таки достиг успеха: из-за страха непонятных телодвижений противник отступил, а конфликт был исчерпан. И никто при этом не пострадал.

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Метки: Видео   Прикол   бесконтактный бой   животные   кот   кошка   
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30k
Serg2001 Полчаса назад
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10k
SuperTroll 48 минут назад
Работает на опережение, все нормально)
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40k
АнтонПолднев Час назад
Так это он показывает что будет если...
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Forestdude
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3641 пост (3551 в горячем)

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