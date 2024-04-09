Женщина быстро исцелила подростка от "одержимости"

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Подросток очень эмоционально начала на что-то жаловаться. Женщина сказала ей говорить спокойно и без нервов, однако дочь даже не думала сбавлять обороты. Тогда мама решила охладить пыл подростка с помощью железной линейки.
Непереводимая игра слов с использованием местных идиоматических выражений.
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