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Женщина быстро исцелила подростка от "одержимости"

Женщина быстро исцелила подростка от "одержимости"

Автор:
09 апреля 2024 09:25
Метки: Видео   воспитание   дочь   конфликт   линейка   мама   
2784
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Подросток очень эмоционально начала на что-то жаловаться. Женщина сказала ей говорить спокойно и без нервов, однако дочь даже не думала сбавлять обороты. Тогда мама решила охладить пыл подростка с помощью железной линейки.

Непереводимая игра слов с использованием местных идиоматических выражений.

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Метки: Видео   воспитание   дочь   конфликт   линейка   мама   
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9  комментариев
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79k
Viktor 59 минут назад
Быстро, доходчиво и без нервов!
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10k
vasilykopkov 15 минут назад
Сейчас в полицию на маму настучит, её посадят.
А девку - в приёмную семью до совершеннолетия. А потом - на улицу....
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2k
Victor 21 минуту назад
а кто снимал и для каких целей? и второй вопрос, что мать делала на кухне линейкой?
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28k
Sheir 43 минуты назад
ПУРКУА ПА????
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5k
Наталья 45 минут назад
Щас побежит с балкона прыгать.
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6k
hhwost 50 минут назад
"дао просветляющего черенка"
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13k
Гомерчик Час назад
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Dobriy drug
  • Дата регистрации: 02.10.2013
  • 3211 постов (3145 в горячем)

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