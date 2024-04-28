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«Нужно его блокировать»: в Госдуме призвали наказать треш-блогера, снимавшего скандальные видео с детьми

«Нужно его блокировать»: в Госдуме призвали наказать треш-блогера, снимавшего скандальные видео с детьми

Автор:
28 апреля 2024 18:28
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Виталий Милонов   Госдума   Екатерина Мизулина   блокировка   стрим   трансляция   треш-блогер   штраф   
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Любителем странных «перформансов» заинтересовалась и Екатерина Мизулина.

Крымский блогер стал объектом пристального внимания и Лиги безопасного интернета (ЛБИ), и депутатов Госдумы. У парня был аккаунт в соцсети Likee, где он общался с подписчиками и выкладывал провокационные ролики.

О нём узнала Екатерина Мизулина:

Неадекватный блогер пристает к маленьким детям в соцсети Likee, призывая их участвовать в своих трансляциях и снимать неприличные видео. Аналогичный контент он публикует и в Telegram. Похоже у 29-летнего мужчины педофильские наклонности. Направим обращение в Следственный комитет с просьбой провести проверку.

Не понимаю, почему Likee блокирует нормальных пользователей, а вот такое - пропускает? Зачем таких треш-блогеров поднимать в рекомендации? - рассказала она.

Вскоре аккаунт блогера заблокировали.

Не остался в стороне и депутат Виталий Милонов. Он считает, что парнем должны заняться правоохранители:

Нужно не блокировать аккаунт этого блогера, а «блокировать» его самого, физически. Необходимо провести экспертизу, и я уверен, что она покажет намерения, выходящие за рамки простого хулиганства. Правоохранительные органы должны обратить внимание на данную ситуацию и привлечь этого блогера к ответственности.

В феврале Госдума приняла в первом чтении законопроект об ответственности за треш-стримы.

Люди просят оградить в первую очередь детей и подростков от контента, который пагубно влияет на еще неокрепшую детскую психику, порождает жестокость и насилие в обществе. Ради хайпа и заработка некоторые в прямом смысле готовы на все, включая убийства, издевательства над детьми, животными. Это необходимо пресечь, - сообщил спикер ГД Вячеслав Володин.

За онлайн-трансляцию с драками, избиениями и издевательствами, блогеров планируют штрафовать на сумму до 600 тысяч рублей. Также могут изъять оборудование для ведения стрима и запретить на 3 года пользоваться интернетом. За повторное нарушение могут отправить в колонию. Компании-владельцы платформ, на которых проходят стримы, обязаны мониторить и оперативно удалять противоправный контент. Если они этим не займутся, их сайты может заблокировать Роскомнадзор.

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Метки: Видео   Виталий Милонов   Госдума   Екатерина Мизулина   блокировка   стрим   трансляция   треш-блогер   штраф   
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6  комментариев
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Бывалый Трус 55 минут назад
Я вот удивляюсь, как Тимура Иванова без Мизулиной с Милоновым то задержали?
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7k
Трям 37 минут назад
Рыжий валиумов и тут навонял своей мразотной рожей!
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33k
Владимир 50 минут назад
Лига безопасного интернета это которые "ну мы ищем в интернете детскую порнографию"?
Долбанутые..
Милонова самого пора заблокировать, кстати. Физически..
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August
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