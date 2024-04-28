«Нужно его блокировать»: в Госдуме призвали наказать треш-блогера, снимавшего скандальные видео с детьми

Неадекватный блогер пристает к маленьким детям в соцсети Likee, призывая их участвовать в своих трансляциях и снимать неприличные видео. Аналогичный контент он публикует и в Telegram. Похоже у 29-летнего мужчины педофильские наклонности. Направим обращение в Следственный комитет с просьбой провести проверку.

Не понимаю, почему Likee блокирует нормальных пользователей, а вот такое - пропускает? Зачем таких треш-блогеров поднимать в рекомендации? - рассказала она.