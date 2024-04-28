«Нужно его блокировать»: в Госдуме призвали наказать треш-блогера, снимавшего скандальные видео с детьми

Любителем странных «перформансов» заинтересовалась и Екатерина Мизулина.
Крымский блогер стал объектом пристального внимания и Лиги безопасного интернета (ЛБИ), и депутатов Госдумы. У парня был аккаунт в соцсети Likee, где он общался с подписчиками и выкладывал провокационные ролики.
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О нём узнала Екатерина Мизулина:
Неадекватный блогер пристает к маленьким детям в соцсети Likee, призывая их участвовать в своих трансляциях и снимать неприличные видео. Аналогичный контент он публикует и в Telegram. Похоже у 29-летнего мужчины педофильские наклонности. Направим обращение в Следственный комитет с просьбой провести проверку.
Не понимаю, почему Likee блокирует нормальных пользователей, а вот такое - пропускает? Зачем таких треш-блогеров поднимать в рекомендации? - рассказала она.
Вскоре аккаунт блогера заблокировали.
Не остался в стороне и депутат Виталий Милонов. Он считает, что парнем должны заняться правоохранители:
Нужно не блокировать аккаунт этого блогера, а «блокировать» его самого, физически. Необходимо провести экспертизу, и я уверен, что она покажет намерения, выходящие за рамки простого хулиганства. Правоохранительные органы должны обратить внимание на данную ситуацию и привлечь этого блогера к ответственности.
В феврале Госдума приняла в первом чтении законопроект об ответственности за треш-стримы.
Люди просят оградить в первую очередь детей и подростков от контента, который пагубно влияет на еще неокрепшую детскую психику, порождает жестокость и насилие в обществе. Ради хайпа и заработка некоторые в прямом смысле готовы на все, включая убийства, издевательства над детьми, животными. Это необходимо пресечь, - сообщил спикер ГД Вячеслав Володин.
За онлайн-трансляцию с драками, избиениями и издевательствами, блогеров планируют штрафовать на сумму до 600 тысяч рублей. Также могут изъять оборудование для ведения стрима и запретить на 3 года пользоваться интернетом. За повторное нарушение могут отправить в колонию. Компании-владельцы платформ, на которых проходят стримы, обязаны мониторить и оперативно удалять противоправный контент. Если они этим не займутся, их сайты может заблокировать Роскомнадзор.
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Но почему : "и тут" ?!
Вы где-то ещё видели этого рыжего блогера ?
И почему Вы называете его : "валиумов" ?
Загадками изволите изъясняться...
Долбанутые..
Милонова самого пора заблокировать, кстати. Физически..