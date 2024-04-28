На концерт группы «Коррозия металла» в Нижнем Новгороде ворвались силовики и задержали участников группы

Сообщается, что виной всему публичная демонстрация нацистской символики.
В ночь на 28 апреля силовики ворвались на концерт «Коррозии металла» в Нижнем Новгороде. Всех зрителей заставили лечь на пол, а кто хоть немного мешкался — получал серию ударов. Baza сообщает, что как минимум один из посетителей получил несколько ударов. Также, по словам директора группы «Коррозия металла» Марии Руновой, у неё было диагностировано сотрясение мозга.
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В МВД региона сообщили, что на задержанных составили административные протоколы за публичную демонстрацию нацистской символики. Был изъят весь мерч. Сообщается, что всех задержанных отпустили, кроме главы группы и гитаристов. Сергей Паук Троицкий до сих пор находится в отделении полиции. Вместе с ним в камере сидят два гитариста группы, сообщает Mash.
Позже Рунова сообщила, что внимание органов привлекла не предназначенная к продаже символика на брендированной продукции «Коррозии металла», где изображены древнеславянские символы в виде образов солнца с загнутыми по кругу лучами. По словам менеджера, этот символ не является запрещённым.
«При проведении оперативных мероприятий изъяты книги и более 20 футболок с нанесенной на них запрещенной символикой. В настоящее время проверочные мероприятия продолжаются», — подчеркнули в пресс-службе МВД. Участникам светит административный штраф до 2К или арест до 15 суток.
Солист заявил, что музыкальная группа не пропагандирует запрещенную символику. По его словам, коллектив в ней даже не разбирается.
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Тем временем менеджер заявила, что планирует обращаться в СК РФ. По её словам, ни посетители, ни участники группы не заслуживают такого отношения, передаёт Подъём.
«Начнём с того, что нас избили. Избили людей, которые пришли послушать концерт, отдохнуть. 40 человек из зала забрали в 5 и 6 отделение нижегородской полиции. Туда дозвониться невозможно. Они там до сих пор. Вменяется пропаганда нацистской символики. С каких пор коловрат считается нацистской символикой? Это исконно русский знак, не свастика. Людей раздевали, проверяли, какие у них татуировки, в каких местах. Они ходили нам по рукам, по ногам, угрожали выбить зубы, посадить, подбросить наркотики», - заявила Рунова.
На данный момент солист группы сейчас в нижегородском суде, а остальные останутся в изоляторе. Baza сообщила, что солист «Коррозии металла» Сергей "Паук" Троицкий оштрафован судом на 1 тысячу рублей за демонстрацию нацистской символики.
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Чиво там забрали? Мечи? Паруски ктонить гаварит тут?
Угар в "Орлёнке", например.
Чёрное солнце, по ходу.
"Азов" его юзает и прочие укронацики.
Но вроде не запрещён.
Речь Гитлера на такой себе трэшачок.
Некоторые фаны КМ в те времена и правда могли свастику нацепить, но за это били.