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На концерт группы «Коррозия металла» в Нижнем Новгороде ворвались силовики и задержали участников группы

На концерт группы «Коррозия металла» в Нижнем Новгороде ворвались силовики и задержали участников группы

Автор:
28 апреля 2024 16:49
Сообщество : Жить в России
Метки: Концерт   группА   интересное   коррозия металла   рок   силовики   фото   
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Сообщается, что виной всему публичная демонстрация нацистской символики.

В ночь на 28 апреля силовики ворвались на концерт «Коррозии металла» в Нижнем Новгороде. Всех зрителей заставили лечь на пол, а кто хоть немного мешкался — получал серию ударов. Baza сообщает, что как минимум один из посетителей получил несколько ударов. Также, по словам директора группы «Коррозия металла» Марии Руновой, у неё было диагностировано сотрясение мозга.

В МВД региона сообщили, что на задержанных составили административные протоколы за публичную демонстрацию нацистской символики. Был изъят весь мерч. Сообщается, что всех задержанных отпустили, кроме главы группы и гитаристов. Сергей Паук Троицкий до сих пор находится в отделении полиции. Вместе с ним в камере сидят два гитариста группы, сообщает Mash.

Позже Рунова сообщила, что внимание органов привлекла не предназначенная к продаже символика на брендированной продукции «Коррозии металла», где изображены древнеславянские символы в виде образов солнца с загнутыми по кругу лучами. По словам менеджера, этот символ не является запрещённым.

«При проведении оперативных мероприятий изъяты книги и более 20 футболок с нанесенной на них запрещенной символикой. В настоящее время проверочные мероприятия продолжаются», — подчеркнули в пресс-службе МВД. Участникам светит административный штраф до 2К или арест до 15 суток.

Солист заявил, что музыкальная группа не пропагандирует запрещенную символику. По его словам, коллектив в ней даже не разбирается.

Тем временем менеджер заявила, что планирует обращаться в СК РФ. По её словам, ни посетители, ни участники группы не заслуживают такого отношения, передаёт Подъём.

«Начнём с того, что нас избили. Избили людей, которые пришли послушать концерт, отдохнуть. 40 человек из зала забрали в 5 и 6 отделение нижегородской полиции. Туда дозвониться невозможно. Они там до сих пор. Вменяется пропаганда нацистской символики. С каких пор коловрат считается нацистской символикой? Это исконно русский знак, не свастика. Людей раздевали, проверяли, какие у них татуировки, в каких местах. Они ходили нам по рукам, по ногам, угрожали выбить зубы, посадить, подбросить наркотики», - заявила Рунова.

На данный момент солист группы сейчас в нижегородском суде, а остальные останутся в изоляторе. Baza сообщила, что солист «Коррозии металла» Сергей "Паук" Троицкий оштрафован судом на 1 тысячу рублей за демонстрацию нацистской символики.

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Метки: Концерт   группА   интересное   коррозия металла   рок   силовики   фото   
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16  комментариев
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Гвоздь Час назад
всегда переживал за фанатов "коррозии металла": что у них в головах?
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74
Петр Гвоздь 51 минуту назад
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10
Genadei Минуту назад
Там на сцене стоит человек одетый в белую одежду Куклус Клана. Теперь они знали или не понимали что одевать?
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40k
russger 11 минут назад
"Был изъят весь мерч"

Чиво там забрали? Мечи? Паруски ктонить гаварит тут?
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5k
Kozlodoev 22 минуты назад
Блин, Гитлера-из-ада тоже арестовали? Беспердел.
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5k
Kozlodoev Полчаса назад
Трэш, угар и содомия, например.
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647
DuckTales 44 минуты назад
Старики разбойники ...
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209
w 51 минуту назад
А вместо головы, тащемта, у него был огненный шар.
Угар в "Орлёнке", например.
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4k
poбт 55 минут назад
"коррозии металла" устроили коррозию е*бала
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40k
АнтонПолднев Час назад
А органы нам продемонстрируют нацистскую символику? Паук конечно человек обмороженый, но не идиот. А уж их директор тем паче.
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209
w АнтонПолднев 49 минут назад
"древнеславянские символы в виде образов солнца с загнутыми по кругу лучами"
Чёрное солнце, по ходу.
"Азов" его юзает и прочие укронацики.
Но вроде не запрещён.
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209
w АнтонПолднев 47 минут назад
Ну, была у них в своё время темка - "Nicht Kaputen".
Речь Гитлера на такой себе трэшачок.
Некоторые фаны КМ в те времена и правда могли свастику нацепить, но за это били.
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PokemonKa
  • Дата регистрации: 14.12.2016
  • 4979 постов (4765 в горячем)
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
354600



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