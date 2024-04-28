На концерт группы «Коррозия металла» в Нижнем Новгороде ворвались силовики и задержали участников группы

Позже Рунова сообщила, что внимание органов привлекла не предназначенная к продаже символика на брендированной продукции «Коррозии металла», где изображены древнеславянские символы в виде образов солнца с загнутыми по кругу лучами. По словам менеджера, этот символ не является запрещённым.

«При проведении оперативных мероприятий изъяты книги и более 20 футболок с нанесенной на них запрещенной символикой. В настоящее время проверочные мероприятия продолжаются», — подчеркнули в пресс-службе МВД. Участникам светит административный штраф до 2К или арест до 15 суток.

Солист заявил, что музыкальная группа не пропагандирует запрещенную символику. По его словам, коллектив в ней даже не разбирается.