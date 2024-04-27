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Tesla отозвала все пикапы Cybertruck из-за дефекта с педалью газа

Tesla отозвала все пикапы Cybertruck из-за дефекта с педалью газа

Автор:
27 апреля 2024 13:46
Сообщество : Автомир
Метки: Cybertruck   Tesla   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   брак   машина   
1299
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Компания Tesla начала отзывную кампанию по устранению проблемы с педалью газа в пикапах Cybertruck. В компании решили, что будет достаточно просверлить педаль и поставить заклёпку.

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Метки: Cybertruck   Tesla   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   брак   машина   
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13  комментариев
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671
Павел Полчаса назад
Педаль газа? Тесла на газу?
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1k
beshh 6 минут назад
Отзыв вызван видео, которое несколько дней назад опубликовал один из владельцев Cybertruck. Водитель сообщил, что, когда при движении на высокой скорости его нога находилась на педали газа, от педали отсоединилась декоративная металлическая накладка и застряла между педалью и обшивкой салона. Педаль газа оказалась заблокированной, и водитель не мог сбросить скорость. Каким-то образом ему удалось выбить накладку из-под обшивки и освободить педаль газа. Появление видео привело к тому, что регуляторы США начали проверку, а компания в итоге была вынуждена признать наличие дефекта и принять меры. После объявления об отзыве акции Tesla подешевели на 2%.
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55k
Опиум для народа 50 минут назад
На Автовазе даже если будет отваливаться движок - то отзывать не будут, скажут "это у них болезнь такая"...
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65
Александр Час назад
Ржавчина, педаль газа, что дальше чуток будет взрываться как марсианские корабли?
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33k
Владимир 2 часа назад
Таки а в чем проблема то?
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65
Александр Владимир Час назад
газует... чрезмено.. и отваливается
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Добрый Бабайка
  • Дата регистрации: 27.02.2023
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