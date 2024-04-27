Tesla отозвала все пикапы Cybertruck из-за дефекта с педалью газа

Практически вся партия выпущенных пикапов была отозвана из-за дефекта в педали. Механики будут устранять его путем сверления отверстия и установки заклепки. Сам процесс ремонта занимает совсем немного времени. Это достаточно быстрая процедура, которая длится порядка 35 секунд от начала и до конца.



Тем не менее, несмотря на такую простоту исправления дефекта, журналисты и отраслевые наблюдатели сходятся во мнении, что данная проблема может стать причиной аварий и угрозы безопасности участникам движения. Поэтому крайне рекомендуют незамедлительно воспользоваться отзывом и отправить свои автомобили на ремонт.