Tesla отозвала все пикапы Cybertruck из-за дефекта с педалью газа

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Компания Tesla начала отзывную кампанию по устранению проблемы с педалью газа в пикапах Cybertruck. В компании решили, что будет достаточно просверлить педаль и поставить заклёпку.
Практически вся партия выпущенных пикапов была отозвана из-за дефекта в педали. Механики будут устранять его путем сверления отверстия и установки заклепки. Сам процесс ремонта занимает совсем немного времени. Это достаточно быстрая процедура, которая длится порядка 35 секунд от начала и до конца.
Тем не менее, несмотря на такую простоту исправления дефекта, журналисты и отраслевые наблюдатели сходятся во мнении, что данная проблема может стать причиной аварий и угрозы безопасности участникам движения. Поэтому крайне рекомендуют незамедлительно воспользоваться отзывом и отправить свои автомобили на ремонт.
Тем не менее, несмотря на такую простоту исправления дефекта, журналисты и отраслевые наблюдатели сходятся во мнении, что данная проблема может стать причиной аварий и угрозы безопасности участникам движения. Поэтому крайне рекомендуют незамедлительно воспользоваться отзывом и отправить свои автомобили на ремонт.
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