Прогулка по Санкт-Петербургу 1914 года

6.

В связи с участием России в Первой мировой войне было сформировано новое военное подразделение – Полевой Царскосельский военно-санитарный поезд № 143. Поезд имел шефство Императрицы Александры Федоровны. Официально он назывался: «Полевой Царскосельский военно-санитарный поезд № 143 Ея Императорского Величества Государыни Императрицы Александры Феодоровны». Поезд был сформирован в начале ноября 1914 года и по сообщению газеты «Правительственный вестник» в номере от 14 ноября был «освящён 13 ноября в присутствии Императрицы». В одном из своих дневников одна из первых русских женщин-хирургов Вера Гедройц писала: «Так с первых же дней началась подготовка санитарных поездов имени Императрицы и Великих Княжон, которые должны были привозить раненых прямым маршрутом в Царское с позиций. Поезда были обставлены просто, но всем необходимым снабжены; благодаря быстрой и целесообразной доставке раненых для операций спасли жизнь не одному из этих страдальцев. Все придворные автомобили и экипажи были отданы для перевозки раненых».