Прогулка по Санкт-Петербургу 1914 года

В 1914 году Санкт-Петербург стал носить другое имя - Петроград. Страна вступила в Первую Мировую войну и историческое название было отброшено как "не патриотичное", страна остро нуждалась в патриотизме и отрицании всего немецкого.Впрочем, большую часть года город всё-таки назывался привычным нам названием.
Интересного просмотра!
2.
Жители города собрались на Дворцовой площади чтобы прослушать высочайший Манифест императора о вступлении в войну.
3.
Император Николай II и румынский принц Фердинанд на Новоисаакиевской улице (современная улица Якубовича).
5.
Военнопленные на Ярославской улице
6.
Идёт погрузка санитарного поезда императрицы Александры Федоровны.
7.
В целом Санкт-Петербург (а потом и Петроград) продолжал жить привычной жизнью, кардинально для города менялось немногое.
9.
Снимок с Подъездного переулка, где осуществлялся приём грузовых автомобилей по военно-автомобильной повинности.
10.
Феноменальная штуковина - поезд Петроград - Владивосток!
11.
В начале войны в обществе была довольно сильная эйфория от первых успехов
12.
Тем временем в городе продолжается строительство капитального Дворцового моста.
13.
Очередь за получением бесплатных обедов рядом с Путиловским заводом.
14.
Доставка больной лошади в лечебницу для животных , которая находилась на 4-ой Рождественской улице (ныне - 4-я Советская улица).
15.
Президент Французской республики Раймон Пуанкаре в коляске в сопровождении эскадрона лейб-гвардии во время визита в Петербург.
Источник:
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