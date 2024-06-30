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Прогулка по Санкт-Петербургу 1914 года

Прогулка по Санкт-Петербургу 1914 года

Автор:
30 июня 2024 21:39
Метки: Питер   Россия   история   фото   
186
15

В 1914 году Санкт-Петербург стал носить другое имя - Петроград. Страна вступила в Первую Мировую войну и историческое название было отброшено как "не патриотичное", страна остро нуждалась в патриотизме и отрицании всего немецкого.Впрочем, большую часть года город всё-таки назывался привычным нам названием.

Интересного просмотра!

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Метки: Питер   Россия   история   фото   
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