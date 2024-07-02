1059
1
1
Источник:
Ссылки по теме:
- Великий цветок – прекрасный захватчик и ликвидатор
- Луносолнцеликие печальные милахи, за унылой мордахой которых скрывается буря эмоций
- Милая обманщица: скромная шпионка, которая вынуждает муравьёв растить её детей
- Сюрреалистичное создание, которое способно пережить апокалипсис
- Самка птицы-носорога – узница деревянного замка
Метки: авто машина приспособление
Новости партнёров
реклама
Что ж - довольно удобно, подходит чёрный гопник типа - "лопатник и ключи от машины", а ты ему, внезапно - пестик в зубы. И приятно и полезно...
Теперь вопрос - где купить?