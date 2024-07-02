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Самое удобное приспособление для автомобиля

Самое удобное приспособление для автомобиля

Автор:
02 июля 2024 08:46
Сообщество : Автомир
Метки: авто   машина   приспособление   
1059
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"Заткнись и возьми мои деньги..." (с)

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Метки: авто   машина   приспособление   
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4  комментария
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2k
дмитрий викторович 4 минуты назад
Не для наших дорог.
постоянно открываться будет.
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12k
vasilykopkov 12 минут назад
Судя по тому что бокс металлический и имеет замок, изначально хрень делалась всё же для пистолета.
Что ж - довольно удобно, подходит чёрный гопник типа - "лопатник и ключи от машины", а ты ему, внезапно - пестик в зубы. И приятно и полезно...
Теперь вопрос - где купить?
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1k
DuckTales 15 минут назад
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99k
Доктор Джонс 39 минут назад
Жаль, что устройство по ширине не очень, а то можно и гранату туда засунуть...
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dotcomma
  • Дата регистрации: 29.11.2011
  • 612 постов (623 в горячем)

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