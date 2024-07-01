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Пьяные пешеходы прибавили седых волос автомобилистам

Пьяные пешеходы прибавили седых волос автомобилистам

Автор:
01 июля 2024 10:59
Сообщество : Автомир
Метки: Видео   ДТП   Каменск-Уральский   Россия   екатеринбург   пещеход   пьяный   
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Свежие видео из Екатеринбурга и Каменска-Уральского с одной общей проблемой: пьяные пешеходы, нарушающие правила.

ГАИ Свердловской области сообщает:

"Первый инцидент произошел 28 июня в г.Каменск-Уральский, на ул. Ленина 113. По предварительным данным, водитель грузовой автомашины "Мерседес" допустил наезд задними колесами на пешехода, мужчину 1995 г.р., который внезапно начал совершать переход дороги в неположенном месте, когда грузовик проезжал рядом с ним. В результате ДТП, пешеход, мужчина 1995 г.р., с травмами головы, раной живота, шоком 3 степени доставлен в больницу.

Второе ДТП произошло 30 июня в Екатеринбурге на Объездной автодороге. По предварительной информации, водитель автомобиля "Шевроле Ланос", двигаясь со стороны микрорайона Ботанический в направлении ул. Амундсена, допустил наезд на пешехода, мужчину 1995 г.р., который, в нарушение ПДД, находился на левой полосе проезжей части без цели перехода. В результате ДТП пешехода в тяжёлом состоянии доставили в больницу.

В обоих случаях у пешеходов имелись внешние признаки опьянения. В настоящее время медики борются за их жизни".

Источник:

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Метки: Видео   ДТП   Каменск-Уральский   Россия   екатеринбург   пещеход   пьяный   
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6  комментариев
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5k
kuchipachi 46 минут назад
в первом случае не водитель допустил наезд, а пешеход лег под задние колеса. у водителя не было ни единого шанса избежать наезда, разве что чудом
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5k
Максим Макашев 37 минут назад
В настоящее время медики борются за их жизни
--------------------------
а стОит ли "бороться"?
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32k
Serg2001 51 минуту назад
Первый явно сам нырнул под задние колёса. Второго там вообще не должно было быть.
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13k
Б.Касторский Час назад
Второй цепкий оказался. Не зацепился бы, точно шансов на жизнь не осталось бы.
А вообще, меня поражает вина водителя в любом случае. "Допустил наезд". Вот правда? Пьяное быдло скачет на автомобиль, а ты должен объехать? Телепортироваться? Что еще? Но главное! Будешь лечить этого урода. Или уродов в данном случае.
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331
Joe Б.Касторский 6 минут назад
"Допустил наезд" - это юридическое понятие. Наезд был? Был... А вот, каким образом он произошел, должен разобраться суд...
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Dobriy drug
  • Дата регистрации: 02.10.2013
  • 3364 поста (3304 в горячем)

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