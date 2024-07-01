Пьяные пешеходы прибавили седых волос автомобилистам

ГАИ Свердловской области сообщает:

"Первый инцидент произошел 28 июня в г.Каменск-Уральский, на ул. Ленина 113. По предварительным данным, водитель грузовой автомашины "Мерседес" допустил наезд задними колесами на пешехода, мужчину 1995 г.р., который внезапно начал совершать переход дороги в неположенном месте, когда грузовик проезжал рядом с ним. В результате ДТП, пешеход, мужчина 1995 г.р., с травмами головы, раной живота, шоком 3 степени доставлен в больницу.

Второе ДТП произошло 30 июня в Екатеринбурге на Объездной автодороге. По предварительной информации, водитель автомобиля "Шевроле Ланос", двигаясь со стороны микрорайона Ботанический в направлении ул. Амундсена, допустил наезд на пешехода, мужчину 1995 г.р., который, в нарушение ПДД, находился на левой полосе проезжей части без цели перехода. В результате ДТП пешехода в тяжёлом состоянии доставили в больницу.

В обоих случаях у пешеходов имелись внешние признаки опьянения. В настоящее время медики борются за их жизни".