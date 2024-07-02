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В Барнауле припаркованный Jeep Cherokee провалился в яму с кипятком

В Барнауле припаркованный Jeep Cherokee провалился в яму с кипятком

Автор:
02 июля 2024 08:29
Сообщество : Автомир
Метки: Jeep Cherokee   Видео   ЧП   авто   барнаул   канализация   портал   
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В Барнауле прорвало трубу с кипятком. Из-за этого образовалась яма, куда провалился припаркованный внедорожник.

Другим автомобилям повезло больше — их залило кипятком, но они остались на своих местах.


В СГК прорыв трубы и провал грунта объяснили проведением гидравлических испытаний, в ходе которых удалось выявить повреждение трубы.

Водитель не пострадал — его не было в салоне в момент ЧП, рассказал очевидец Александр. Но вот Jeep Grand Cherokee пришлось несладко.

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Метки: Jeep Cherokee   Видео   ЧП   авто   барнаул   канализация   портал   
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Евгений Бобр 3 минуты назад
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Olxi
  • Дата регистрации: 14.09.2013
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