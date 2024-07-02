В Барнауле припаркованный Jeep Cherokee провалился в яму с кипятком

1054
1
1
В Барнауле прорвало трубу с кипятком. Из-за этого образовалась яма, куда провалился припаркованный внедорожник.
Другим автомобилям повезло больше — их залило кипятком, но они остались на своих местах.
В СГК прорыв трубы и провал грунта объяснили проведением гидравлических испытаний, в ходе которых удалось выявить повреждение трубы.
Водитель не пострадал — его не было в салоне в момент ЧП, рассказал очевидец Александр. Но вот Jeep Grand Cherokee пришлось несладко.
Источник:
Ссылки по теме:
- Наехал на люк и сильно повредил автомобиль
- Солярис превратился в блинчик после обрушения бетонной стены
- В Петербурге автобус выехал на тротуар и сбил людей
- Араму Муру – перуанский портал в иную реальность
- С многоуровневой парковки свалился автомобиль
Метки: Jeep Cherokee Видео ЧП авто барнаул канализация портал
Новости партнёров
реклама