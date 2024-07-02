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Глупые ошибки неграмотных, которые вызывают улыбку

Глупые ошибки неграмотных, которые вызывают улыбку

Автор:
02 июля 2024 16:44
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   грамматика   забавно   орфография   ошибки   правила   русский язык   фото   
890
15

Русский язык - непростой, поэтому быть 100% грамотным не так уж и легко. Однако не все знают даже элементарные правила. Потому опечатки и орфографические ошибки порой вызывают улыбку.

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Метки: Прикол   грамматика   забавно   орфография   ошибки   правила   русский язык   фото   
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4  комментария
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13k
Дмитрий Полчаса назад
Букет то за что? Вроде косяков не было.
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30k
Егор 14 минут назад
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54k
Опиум для народа 18 минут назад
Чувак просто знает термины намного лучше некоторых русских. Которые называют "баных-пере"банных девушками.
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99k
Доктор Джонс 23 минуты назад
Дальше - больше!
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Спелая кукурузинка
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