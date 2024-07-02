Глупые ошибки неграмотных, которые вызывают улыбку

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Русский язык - непростой, поэтому быть 100% грамотным не так уж и легко. Однако не все знают даже элементарные правила. Потому опечатки и орфографические ошибки порой вызывают улыбку.
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