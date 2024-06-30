«Такое поведение считаю недопустимым»: в Омской области чиновник обматерил местных жителей, когда те пожаловались на отсутствие питьевой воды

На жалобы среагировал тот же руководитель администрации Долматов:

Дорогие друзья! Сегодня очень много обращений поступило мне в личные сообщения и в комментариях под заметками в официальных пабликах администрации из-за поведения главы Лузинского поселения на сходе граждан по поводу ситуации с водоснабжением.

Вы, конечно же, правы - в любой, даже настолько сложной ситуации, необходимо сдерживать эмоции и уважительно относиться тем более к старшим по возрасту людям.

Такое поведение считаю недопустимым, с главой поселения состоится соответствующая беседа. Жителей ещё раз попрошу набраться терпения. Авария действительно очень сложная. И она устраняется в данный момент. Задействованы все необходимые силы для этого. Обязательно проинформирую о результатах.