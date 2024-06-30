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«Такое поведение считаю недопустимым»: в Омской области чиновник обматерил местных жителей, когда те пожаловались на отсутствие питьевой воды

«Такое поведение считаю недопустимым»: в Омской области чиновник обматерил местных жителей, когда те пожаловались на отсутствие питьевой воды

Автор:
30 июня 2024 19:06
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Омская область   авария   вода   маты   село   чиновник   
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Пока он отделался «воспитательной беседой» с руководством.

В селе Лузино Омской области случилась коммунальная авария. По словам главы администрации Омского района Геннадия Долматова:

Причина аварии на канализационных сетях, а это, напомню, сломанный участок трубы (коллектор), в который стекаются стоки со всего Лузино, устранена, но возникли проблемы с переподключением подводящих трубопроводов к  коллектору. С аварией пока до конца не справились. Ремонтно-восстановительные работы на канализационных сетях будут продолжены.

Власти организовали подвоз питьевой воды в поселение. Как говорят местные - проблема всё равно не решена. Например, на это выделили лишь одну машину и она не справляется. Поэтому люди в жару стояли в длинной очереди.

Естественно, жители Лузино недовольны. Они задали вопросы главе села Александру Маслову, а в ответ услышали отборный мат. Присутствие детей чиновника не смутило.

На жалобы среагировал тот же руководитель администрации Долматов:

Дорогие друзья! Сегодня очень много обращений поступило мне в личные сообщения и в комментариях под заметками в официальных пабликах администрации из-за поведения главы Лузинского поселения на сходе граждан по поводу ситуации с водоснабжением.

Вы, конечно же, правы - в любой, даже настолько сложной ситуации, необходимо сдерживать эмоции и уважительно относиться тем более к старшим по возрасту людям.

Такое поведение считаю недопустимым, с главой поселения состоится соответствующая беседа. Жителей ещё раз попрошу набраться терпения. Авария действительно очень сложная. И она устраняется в данный момент. Задействованы все необходимые силы для этого. Обязательно проинформирую о результатах.

Пока всё ограничилось «беседой».

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Метки: Видео   Омская область   авария   вода   маты   село   чиновник   
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15  комментариев
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13k
Дмитрий 2 часа назад
Хлебало то разъел чиновничеГ! Оно как с людьми разговаривает! Гнать поганой метлой!
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6k
Горожанин 6 минут назад
На местном уровне реально нередко бандюганы и откровенное быдло у власти. Они прямо целеноправленно и нагло лезут на эти должности. Это не федеральный и региональный уровень. Нередко органы местного самоуправления остаются без политической и общественной востребованности. Этим местечковые бандюганы и пользуются. Но ФСБ и полиция в любом случае должны это контролировать.
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7k
Gamletof Полчаса назад
Ну а что им/ему остается, все деньги идут понятно на что, еще своровать надо. До населения только листовки к выборам доходят (
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7k
Lexx Полчаса назад
Не беседовать надо, а конфисковать у него всё нажитое непосильном трудом, накупить автоцистерн и нанять нормальных подрядчиков, которые отремонтируют всё в кратчайшие сроки.
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102
Аяврик 37 минут назад
Голосуешь за худого, – глядь, через год сидит кабан в телевизоре, рожа, что жопа, ещё меня учит, как жить, гад! <<brat 2>>
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0
Чумадан Погодил Аяврик 22 минуты назад
А у Вас брат в Нью-Йорке есть?
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28k
СергейПименов 46 минут назад
Чего вы на чиновника разорались? Объясняет нормально, а каждый из присутствующих пытается свои пять копеек вставить и поистерить. Ну вспылил!!! И чего? Одна машина на село. А что их там десяток надо держать? Или всем сразу попить и постирать захотелось? Опять же...село!!!! Колодцев и скважин нет ни у кого? С соседями поделиться водой нельзя?
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758
Хог 53 минуты назад
по 20.1 свинособаку, а то и мелкое хулиганство притянуть
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19k
babuby Час назад
Нахер этого хряка с должности!!! И вышестоящее руководство, просто обязано об этом позаботиться, чтобы не порочить власть в глазах народа!
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17k
Алексей 2 часа назад
Денег нет, но вы держитесь......
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August
  • Дата регистрации: 10.10.2021
  • 3062 поста (3013 в горячем)

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