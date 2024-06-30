«Такое поведение считаю недопустимым»: в Омской области чиновник обматерил местных жителей, когда те пожаловались на отсутствие питьевой воды

Пока он отделался «воспитательной беседой» с руководством.
В селе Лузино Омской области случилась коммунальная авария. По словам главы администрации Омского района Геннадия Долматова:
Причина аварии на канализационных сетях, а это, напомню, сломанный участок трубы (коллектор), в который стекаются стоки со всего Лузино, устранена, но возникли проблемы с переподключением подводящих трубопроводов к коллектору. С аварией пока до конца не справились. Ремонтно-восстановительные работы на канализационных сетях будут продолжены.
Власти организовали подвоз питьевой воды в поселение. Как говорят местные - проблема всё равно не решена. Например, на это выделили лишь одну машину и она не справляется. Поэтому люди в жару стояли в длинной очереди.
Естественно, жители Лузино недовольны. Они задали вопросы главе села Александру Маслову, а в ответ услышали отборный мат. Присутствие детей чиновника не смутило.
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На жалобы среагировал тот же руководитель администрации Долматов:
Дорогие друзья! Сегодня очень много обращений поступило мне в личные сообщения и в комментариях под заметками в официальных пабликах администрации из-за поведения главы Лузинского поселения на сходе граждан по поводу ситуации с водоснабжением.
Вы, конечно же, правы - в любой, даже настолько сложной ситуации, необходимо сдерживать эмоции и уважительно относиться тем более к старшим по возрасту людям.
Такое поведение считаю недопустимым, с главой поселения состоится соответствующая беседа. Жителей ещё раз попрошу набраться терпения. Авария действительно очень сложная. И она устраняется в данный момент. Задействованы все необходимые силы для этого. Обязательно проинформирую о результатах.
Пока всё ограничилось «беседой».
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