Два бизнесмена из Санкт-Петербурга решили подзаработать в телеграм

Биба и Боба считали себя самыми хитрыми - но уже всё признали на камеру, состав госизмены стопроцентный. Причем в Питере еще одну сотовую вышку сожгли в мае, вполне возможно, что эти же самые кадры. Ну да проверят.

- За что задержан!

- Подработку нашел в телеграм.

Отличная "подработка", тянет лет на 20. Где-то заливисто засмеялся Дарвин.

Биба и Боба дураки. Не будь, как Биба и Боба.