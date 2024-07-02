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Два бизнесмена из Санкт-Петербурга решили подзаработать в телеграм

Два бизнесмена из Санкт-Петербурга решили подзаработать в телеграм

Автор:
02 июля 2024 08:32
Метки: поджег   сотовая вышка   
1195
1
1
40.000 рублей на дороге не валяются, подумаешь, сотовую вышку сжечь.
Биба и Боба считали себя самыми хитрыми - но уже всё признали на камеру, состав госизмены стопроцентный. Причем в Питере еще одну сотовую вышку сожгли в мае, вполне возможно, что эти же самые кадры. Ну да проверят.
- За что задержан!
- Подработку нашел в телеграм.
Отличная "подработка", тянет лет на 20. Где-то заливисто засмеялся Дарвин.
Биба и Боба дураки. Не будь, как Биба и Боба.

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Метки: поджег   сотовая вышка   
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8  комментариев
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40k
Dobry vojak Svejk Час назад
Печать не скрываемого интеллекта на их рожах уже не смыть ни какими белилами...
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322
Евгений Бобр 52 секунды назад
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8k
Отвратительный Мужик Полчаса назад
Ахахахахахаха Идиоты. Таких хватает
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11k
Alex 57 минут назад
Ну теперь лет 10 будут бесплатно кушать. Может подзаработают даже, на пошиве телогреек Мля, вот откуда такие дол**бы берутся только?
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121
Alex Vlg Alex 56 минут назад
за дозу и маму родную сожгут, полна страна такими.
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4k
Игорь Час назад
Каким же надо быть долбо... м!!!!!
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121
Alex Vlg Час назад
20 лет кормить это. Почему они не уничтожаются из-за "оказанного сопротивления в ходе задержания"? Ведь никто не хватится, только спасибо скажут.
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dotcomma
  • Дата регистрации: 29.11.2011
  • 612 постов (623 в горячем)

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