Два бизнесмена из Санкт-Петербурга решили подзаработать в телеграм

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40.000 рублей на дороге не валяются, подумаешь, сотовую вышку сжечь.
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Биба и Боба считали себя самыми хитрыми - но уже всё признали на камеру, состав госизмены стопроцентный. Причем в Питере еще одну сотовую вышку сожгли в мае, вполне возможно, что эти же самые кадры. Ну да проверят.
- За что задержан!
- Подработку нашел в телеграм.
Отличная "подработка", тянет лет на 20. Где-то заливисто засмеялся Дарвин.
Биба и Боба дураки. Не будь, как Биба и Боба.
- За что задержан!
- Подработку нашел в телеграм.
Отличная "подработка", тянет лет на 20. Где-то заливисто засмеялся Дарвин.
Биба и Боба дураки. Не будь, как Биба и Боба.
Источник:
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Метки: поджег сотовая вышка
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