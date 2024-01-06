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Прогулка по Петербургу 1998 года

Прогулка по Петербургу 1998 года

Автор:
06 января 2024 21:51
Метки: Питер   Россия   история   фото   
410
30

Сегодня мы с вами перенесёмся в год, который стал одним из самых сложных в истории постсовесткой России. Само собой, это 1998 год - дефолт, девальвация, адский скачок цен и потерянные накопления миллионов людей.

Давайте вместе посмотрим, каким тогда был Петербург.

Интересного вам просмотра!

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Метки: Питер   Россия   история   фото   
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4  комментария
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1k
Тамара Витальевна 2 часа назад
Что не говорите, но наша жизнь очень сильно изменилась. И многое- в лучшую сторону.
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Ал Час назад
ГрОб!!!!!!
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Юганск

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