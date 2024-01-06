Прогулка по Петербургу 1998 года

Сегодня мы с вами перенесёмся в год, который стал одним из самых сложных в истории постсовесткой России. Само собой, это 1998 год - дефолт, девальвация, адский скачок цен и потерянные накопления миллионов людей.

Давайте вместе посмотрим, каким тогда был Петербург.

Интересного вам просмотра!