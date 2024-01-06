Прогулка по Петербургу 1998 года

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Сегодня мы с вами перенесёмся в год, который стал одним из самых сложных в истории постсовесткой России. Само собой, это 1998 год - дефолт, девальвация, адский скачок цен и потерянные накопления миллионов людей.
Давайте вместе посмотрим, каким тогда был Петербург.
Интересного вам просмотра!
2.
График курса доллара в 1998 году летал как сумасшедший.
В начале года доллар стоил около 6 рублей, потом подскочил до 20, опустился до 9 рублей и к концу года снова стал стоить 20. Это была новая реальность. На фото - обменник на Литейном проспекте.
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4.
Печальные зимы конца 90-х: слякоть, парковка на тротуарах. Пешеходы вынуждены кое-как просачиваться между машин. На фото - Дегтярная улица.
5.
Садовая улица около знаменитой "Апрашки". Трамваи не ходят, поэтому прямо посреди проезжей части - стихийная парковка.
16.
Проспект Обуховской Обороны, асфальт подразбит, а старенький КТМ-5 дребезжит на фоне гостиницы "Речная" и здания речного вокзала.
17.
По улице Некрасова гуляют участники группы "Гражданская Оборона" Евгений Пьянов, Александр Андрюшкин и Игорь Жевтун.
18.
По парковке около Исаакиевского собора можно легко определить автомобильный портрет города тех лет.
23.
Вид с Ташкентского путепровода на Варшавскую железнодорожную линию.
Сейчас на этом месте расположились жилые дома, а сам Ташкентский путепровод разобрали.
27.
22 июля 1998 года - уличный просмотр матча "Зенит" - ЦСКА.
Матч проходил без зрителей из-за атаки на судей в предыдущем домашнем матче Зенита с Балтикой. Трибуны Петровского во время матча остались пустыми, а табло стадиона, на котором транслировался матч, было развернуто на улицу, и Ждановская набережная была перекрыта для автомобилей.
28.
Недостроенное здание дворца культуры объединения "Светлана". Законсервировано в 1985 году, снесено в 2007.
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