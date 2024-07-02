"Роскосмос" утвердил график создания Российской орбитальной станции

Ещё один важный шаг сделан на пути создания Российской орбитальной станции (РОС) — глава "Роскосмоса" Юрий Борисов утвердил генеральный график создания космического комплекса, подписанный 19 гендиректорами предприятий и организаций, участвующих в реализации проекта.



Как рассказали в "Роскосмосе", утверждённый график включает в себя работы по проектированию и изготовлению модулей, создание необходимой наземной инфраструктуры и ракет-носителей, работы научных институтов и обеспечение лётных испытаний пилотируемого транспортного корабля нового поколения.





"Также сегодня были подписаны государственные контракты на выполнение опытно-конструкторских работ по созданию космического комплекса РОС и космического комплекса с пилотируемым транспортным кораблем и ракетой-носителем тяжелого класса "Ангара" на космодроме Восточный", — рассказали в госкорпорации.