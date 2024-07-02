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"Роскосмос" утвердил график создания Российской орбитальной станции

"Роскосмос" утвердил график создания Российской орбитальной станции

Автор:
02 июля 2024 16:45
Сообщество : Космос
Метки: Российская орбитальная станция   космодром   проект   роскосмос   утверждение   федеральная программа   
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Первый модуль планируется запустить на орбиту уже в 2027 году.

Ещё один важный шаг сделан на пути создания Российской орбитальной станции (РОС) — глава "Роскосмоса" Юрий Борисов утвердил генеральный график создания космического комплекса, подписанный 19 гендиректорами предприятий и организаций, участвующих в реализации проекта.

Как рассказали в "Роскосмосе", утверждённый график включает в себя работы по проектированию и изготовлению модулей, создание необходимой наземной инфраструктуры и ракет-носителей, работы научных институтов и обеспечение лётных испытаний пилотируемого транспортного корабля нового поколения.

"Также сегодня были подписаны государственные контракты на выполнение опытно-конструкторских работ по созданию космического комплекса РОС и космического комплекса с пилотируемым транспортным кораблем и ракетой-носителем тяжелого класса "Ангара" на космодроме Восточный", — рассказали в госкорпорации.

Согласно утверждённому графику, первым на орбиту Земли в 2027 с космодрома Восточный отправится научно-энергетический модуль. В последующие три года путём присоединения ещё трёх модулей (универсального узлового, шлюзового и базового) будет создано ядро станции. Второй этап сборки начнётся в 20311 году и, согласно планам, завершится в 2033-ем.

Напомним, что марте нынешнего года было утверждено финансирование федерального проекта "Создание космического комплекса орбитальной станции". Сумма составляет почти 609 млрд рублей. Отмечается, что реализация федерального проекта обеспечит непрерывное продолжение российской пилотируемой программы с учётом выхода России из проекта МКС, который состоится в 2028 году. Другие космические агентства мира намерены эксплуатировать МКС до 2030 года.

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Метки: Российская орбитальная станция   космодром   проект   роскосмос   утверждение   федеральная программа   
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18k
Kostick 7 минут назад
надо бы поправить.
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69
Павел 19 минут назад
Хорошая новость.
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41k
albedo 42 минуты назад
Ну и славно.
Наелись с этой МКС.
Все таки лучше иметь свое, чем рассчитывать на чью то помощь.
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Burzum
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