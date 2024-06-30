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Китайская ракета рухнула и взорвалась во время испытаний

Китайская ракета рухнула и взорвалась во время испытаний

Автор:
30 июня 2024 17:02
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Видео   Китай   авария   испытания   падение   ракета   
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После взлёта она спикировала и врезалась в землю.

В китайской провинции Хэнань испытывали ракету-носитель Tianlong-3. Её характеристики похожи на Falcon 9 от SpaceX Илона Маска: диаметр 3,8 м и взлётная масса 590 т.  Её разработала аэрокосмическая компания Tianbing Technology, космическое судно создали для для обеспечения спутникового интернета в Поднебесной.

На создание ракеты потратили более 4 млрд юаней ($552 млн).

Испытания проводили в 10:40 по Мск. После старта, система ракеты отключилась и она рухнула на землю.

Китайские СМИ сообщают, что авария случилась из-за неисправности конструкции соединения корпуса ракеты с испытательным стендом.

Испытательный полигон находится рядом с городом Гунъи.

Власти заранее подстраховались и эвакуировали всё население в округе. Поэтому жертв нет, хоть ракета и упала в 1,5 км от пусковой площадки.

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Метки: Видео   Китай   авария   испытания   падение   ракета   
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11  комментариев
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Игорь 38 минут назад
Да ладно ракета упала... изумляет другое - всего за 30 лет китайцы стали жить не хуже, а может и лучше, чем в соседних странах, например в России..... А помнится, как в начале 90-х они приезжали в советских шинелях и шапках ушанках, скупали алюминиевые предметы сумками и увозили к себе. Все тогда удивлялись - зачем им столько ложек, чашек, мисок, чеснокодавок и орехоколок из алюминия. Ответ был прост - их переплавляли и гнали изготовленный из них ширпотреб к нам, по двойной цене. А потом наши шопники уже к ним поехали с баулами за ширпотребом. Ну а теперь вот Китай впереди планеты всей... а могли бы и мы быть, если бы не Горби и Эльцын, продажная элита...
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1k
Александр 2 минуты назад
В голове не укладывается, топливо этой ракеты страшнейший яд, небольшого кол-ва, достаточно разрушить легкие в течении месяца... Китайцам удачи в запусках конечно, но жутковато как то.
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Terminator 15 минут назад
Как то совсем рядом с городом
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Terminator 15 минут назад
Жаль
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Роман Полчаса назад
Они бы испытания затеяли еще где то посреди Пекина. Там похоже чудом она не упала на жилой район.
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August
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