Китайская ракета рухнула и взорвалась во время испытаний

После взлёта она спикировала и врезалась в землю.
В китайской провинции Хэнань испытывали ракету-носитель Tianlong-3. Её характеристики похожи на Falcon 9 от SpaceX Илона Маска: диаметр 3,8 м и взлётная масса 590 т. Её разработала аэрокосмическая компания Tianbing Technology, космическое судно создали для для обеспечения спутникового интернета в Поднебесной.
На создание ракеты потратили более 4 млрд юаней ($552 млн).
Испытания проводили в 10:40 по Мск. После старта, система ракеты отключилась и она рухнула на землю.
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Китайские СМИ сообщают, что авария случилась из-за неисправности конструкции соединения корпуса ракеты с испытательным стендом.
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Испытательный полигон находится рядом с городом Гунъи.
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Власти заранее подстраховались и эвакуировали всё население в округе. Поэтому жертв нет, хоть ракета и упала в 1,5 км от пусковой площадки.
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