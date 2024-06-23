Каким был Санкт-Петербург в 1913 году

Через год начнётся Первая Мировая, жизнь страны сильно изменится и выйти из череды потрясений Российская Империя так и не сможет и менее чем через 5 лет прекратит своё существование.
Ну а пока - всё довольно спокойно. Идёт празднование 300-летия дома Романовых, 17 февраля (2 марта) впервые в стране отмечается Международный женский день, а выдающийся русский авиатор Пётр Нестеров впервые в истории человечества выполняет "мёртвую петлю"
Интересного просмотра!
2.
Ну а начнём мы с Васильевского острова и посмотрим на собор Святого Апостола Андрея Первозванного и Андреевский рынок.
4.
Впечатляющее здание Лиговского кинематографа.
5.
Живая картина, посвященная 75-летию со дня основания сиротского института император Николая Первого и 300-летию дома Романовых.
6.
Снимок из района Шувалово, неподалёку от одноимённой железнодорожной станции.
8.
А это - Малая Дворянская улица (современная Мичуринская).
9.
А вот это - пожар более чем настоящий. Произошёл он на Малой Охте, вдалеке видно здание церкви Марии Магдалины.
10.
В 1913 году Петербург принял 4-ю Международную автомобильную выставку, которая проходила в Михайловском манеже.
11.
А вот так в 1913 году выглядели пригороды Санкт-Петербурга.
12.
Плац Конной гвардии на Конногвардейском переулке и церемониал "Государева чарка".
13.
Высокие технологии начала XX века - телефонная будка на Знаменской площади (современная площадь Восстания).
14.
Полковой праздник лейб-гвардии егерского полка "В память 100-летия Кульмского сражения" рядом с Введенским каналом.
15.
Призовое катание с гор в Петербургском речном Яхт-Клубе.
Источник:
- "На мою должность взяли племянника директора": пользователи рассказали, что было последней каплей, после чего они уволились
Пост посмотрел с удовольствием. Конечно зеленуха от меня.