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Каким был Санкт-Петербург в 1913 году

Каким был Санкт-Петербург в 1913 году

Автор:
23 июня 2024 21:44
Метки: Питер   Россия   история   фото   
411
16

Через год начнётся Первая Мировая, жизнь страны сильно изменится и выйти из череды потрясений Российская Империя так и не сможет и менее чем через 5 лет прекратит своё существование.

Ну а пока - всё довольно спокойно. Идёт празднование 300-летия дома Романовых, 17 февраля (2 марта) впервые в стране отмечается Международный женский день, а выдающийся русский авиатор Пётр Нестеров впервые в истории человечества выполняет "мёртвую петлю"

Интересного просмотра!

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Метки: Питер   Россия   история   фото   
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АнтонПолднев 10 часов назад
Вот не знаю. Импонирует мне то время. Конец 19 - начало 20. Я и нынешнее время люблю, но если бы спросили, я бы переехал. Понятно, что войны, и в государстве всё не очень стабильно было,но когда по другому было?
Пост посмотрел с удовольствием. Конечно зеленуха от меня.
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Юганск
  • Дата регистрации: 10.03.2018
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