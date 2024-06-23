Каким был Санкт-Петербург в 1913 году

Через год начнётся Первая Мировая, жизнь страны сильно изменится и выйти из череды потрясений Российская Империя так и не сможет и менее чем через 5 лет прекратит своё существование.

Ну а пока - всё довольно спокойно. Идёт празднование 300-летия дома Романовых, 17 февраля (2 марта) впервые в стране отмечается Международный женский день, а выдающийся русский авиатор Пётр Нестеров впервые в истории человечества выполняет "мёртвую петлю"

Интересного просмотра!