В Москве задержали тренера молодёжной сборной России по вольной борьбе

В Федерации спортивной борьбы подтвердили задержание коллеги, назвав инцидент "шокирующим".





"Для нас эта информация была шокирующей, но, к сожалению, это так", — подтвердили задержание Исматзоды в Федерации спортивной борьбы.

Алишери Камаледин Исматзода родился в 1992 году. В последнее время работал тренером в Московском среднем специальном училище олимпийского резерва № 1. Кроме этого, он тренировал юношескую сборную России (девушки до 16 лет) и юношескую сборную Москвы (юноши до 16 лет). В мае нынешнего года на турнире Европы среди борцов до 15 лет его воспитанник завоевал золотую медаль.