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В Москве задержали тренера молодёжной сборной России по вольной борьбе

В Москве задержали тренера молодёжной сборной России по вольной борьбе

Автор:
02 июля 2024 14:08
Сообщество : Спорт
Метки: борьба   задержание   сборная россии   следственный комитет   терроризм   тренер   
1793
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Его подозревают в содействии терроризму.

Вчера стало известно, что Следственный комитет попросил Щербинский суд Москвы арестовать тренера молодёжной сборной России по вольной борьбе Алишери Исматзоду по подозрению в содействии террористической деятельности. Мастеру спорта и тренеру высшей категории грозит от 7 до 15 лет. Подробностей о деятельности подозреваемого следствие пока не раскрывает.

"Исматзода подозревается по ч. 1 ст. 205.1 УК РФ (склонение, вербовка или иное вовлечение лица в террористическую деятельность). Следствие вышло в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей", — сообщили в правоохранительных органах.

В Федерации спортивной борьбы подтвердили задержание коллеги, назвав инцидент "шокирующим".


"Для нас эта информация была шокирующей, но, к сожалению, это так", — подтвердили задержание Исматзоды в Федерации спортивной борьбы.  


Алишери Камаледин Исматзода родился в 1992 году. В последнее время работал тренером в Московском среднем специальном училище олимпийского резерва № 1. Кроме этого, он тренировал юношескую сборную России (девушки до 16 лет) и юношескую сборную Москвы (юноши до 16 лет). В мае нынешнего года на турнире Европы среди борцов до 15 лет его воспитанник завоевал золотую медаль.

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Метки: борьба   задержание   сборная россии   следственный комитет   терроризм   тренер   
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6  комментариев
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691
Dima 2 часа назад
очень надеюсь, что где то очень далеко, "грызет ногти" хабибик
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19k
jnkbxybr 22 минуты назад
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1k
Андрей Граф 37 минут назад
все чурки почти п.и.д.о.р.ы
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2k
Сергей 40 минут назад
В последние времена больше половины сводок про них...Когда уже сверху поймут, что это у них с молоком матери и это неисправимо ?
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11k
Alex 48 минут назад
Там 99% террористов
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15k
кот базилий Час назад
Такими алижэрами вся страна кишит.
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Burzum
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