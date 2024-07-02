В Москве задержали тренера молодёжной сборной России по вольной борьбе

Его подозревают в содействии терроризму.
Вчера стало известно, что Следственный комитет попросил Щербинский суд Москвы арестовать тренера молодёжной сборной России по вольной борьбе Алишери Исматзоду по подозрению в содействии террористической деятельности. Мастеру спорта и тренеру высшей категории грозит от 7 до 15 лет. Подробностей о деятельности подозреваемого следствие пока не раскрывает.
"Исматзода подозревается по ч. 1 ст. 205.1 УК РФ (склонение, вербовка или иное вовлечение лица в террористическую деятельность). Следствие вышло в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей", — сообщили в правоохранительных органах.
В Федерации спортивной борьбы подтвердили задержание коллеги, назвав инцидент "шокирующим".
"Для нас эта информация была шокирующей, но, к сожалению, это так", — подтвердили задержание Исматзоды в Федерации спортивной борьбы.
Алишери Камаледин Исматзода родился в 1992 году. В последнее время работал тренером в Московском среднем специальном училище олимпийского резерва № 1. Кроме этого, он тренировал юношескую сборную России (девушки до 16 лет) и юношескую сборную Москвы (юноши до 16 лет). В мае нынешнего года на турнире Европы среди борцов до 15 лет его воспитанник завоевал золотую медаль.
Источник:
- В Югре фитнес-тренер очень креативно разминал своих клиенток во время занятий. Но никто не жаловался
- Дагестанский тренер отпинал своего воспитанника из-за проигрыша на соревнованиях
- «Игра была равна, играли два»: главный тренер сборной России и «Ростова» прокомментировал матч своей команды
- В Москве скончался легендарный футболист и тренер сборной России Георгий Ярцев
- «Ты чего такой борзый?»: тренера детской хоккейной команды уволили после того, как он избил коллегу во время матча