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Новый тренд "Колбасино"

Новый тренд "Колбасино"

Автор:
02 июля 2024 07:45
Сообщество : Еда
Метки: trend   Видео   Еда   Колбасино   Прикол   в мире   капучино   кофе   
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Автор видео сообщил, что в Беларуси придумали "Колбасино". Это капучино, который наливают и пьют из колбасы.

Ждём "Бульбачино"

Осталось только купить хлеб в ближайшем магазине к этому "Колбасино" и утренний бутерброд готов.

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Метки: trend   Видео   Еда   Колбасино   Прикол   в мире   капучино   кофе   
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10  комментариев
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38k
Юрий 2 часа назад
Наш ответ изобретателям "Колбасино"

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1k
Котец Гнездовий 36 минут назад
В районе Каменной Горки персонажей с подвижной психикой у нас в достатке...
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6k
Станислав 53 минуты назад
хз конечно же.... ну вот я могу черный шоколад с орешками пивом запивать, кто-то рельсы или мокрого ежа хочет понюхать... Короче в нашей больничке всё норм! Продолжаем вести наблюдение.
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7k
Alex 55 минут назад
Как представишь, сразу начинает тошнить...
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2k
qwer 58 минут назад
А почему не из картошки? Бульбашино назвали бы
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420
Alexander Час назад
После - колбасит, и наступает "расколбас"
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3k
Olegsky Час назад
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
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Dobriy drug
  • Дата регистрации: 02.10.2013
  • 3372 поста (3308 в горячем)

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