Новый тренд "Колбасино"

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Автор видео сообщил, что в Беларуси придумали "Колбасино". Это капучино, который наливают и пьют из колбасы.
Ждём "Бульбачино"
Осталось только купить хлеб в ближайшем магазине к этому "Колбасино" и утренний бутерброд готов.
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