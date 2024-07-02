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Отпугиватель комаров необычной формы

Отпугиватель комаров необычной формы

Автор:
02 июля 2024 07:40
Метки: Видео   комары   москиты   покемон   своими руками   спираль   
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Энтузиаст сделал отпугиватель комаров в виде покемона. Нарисованное 3D-ручкой существо из популярной подростковой мультипликационной вселенной "проглатывает" антимоскитную спираль и начинает дымить из отверстий.

Нарисованный 3D-ручкой покемон Визинг

Источник:

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Метки: Видео   комары   москиты   покемон   своими руками   спираль   
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4  комментария
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40k
Александр 2 часа назад
Чтоб такое сделать, нужны ручки не из жопки...
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6k
Станислав Полчаса назад
прикольно! надышался сам такой фигни и ласты склеял. зато симпотичненько =)
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1k
IOON Час назад
Браво мастеру! Отлично придумал и сделал!
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23k
homerchik 2 часа назад
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Dobriy drug
  • Дата регистрации: 02.10.2013
  • 3372 поста (3308 в горячем)

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