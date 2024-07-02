Отпугиватель комаров необычной формы

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Энтузиаст сделал отпугиватель комаров в виде покемона. Нарисованное 3D-ручкой существо из популярной подростковой мультипликационной вселенной "проглатывает" антимоскитную спираль и начинает дымить из отверстий.
Нарисованный 3D-ручкой покемон Визинг
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