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Абсолютно стандартная ситуация в тренажерном зале

Абсолютно стандартная ситуация в тренажерном зале

Автор:
02 июля 2024 09:19
Сообщество : Спорт
Метки: Абсурдный юмор   Видео   Прикол   Спорт   Юмор   беговая дорожка   тренажерный зал   шахматы   
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Девушка рассказала, как выиграть партию в шахматы и занять беговую дорожку в тренажерном зале. Стандартная ситуация для людей, которые привыкли решать споры в зале с помощью шахмат.

Потрясающий ход

Немного тренировок и дорожка ваша.

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Метки: Абсурдный юмор   Видео   Прикол   Спорт   Юмор   беговая дорожка   тренажерный зал   шахматы   
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10  комментариев
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Андрей Иванов 2 часа назад
А есть те же шахматы, но со стриптизом?
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969
skorpin Полчаса назад
Все женюсь точно
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15k
Antique computer Час назад
Признайтесь, кто смотрел на доску? И никогда мне не пишите, пожалуйста, мне гомики неинтересны.
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487
Добрый Самаритянин 2 часа назад
Повторите ещё раз, пожалуйста... Я забыл сосредоточиться.
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mindflixx
  • Дата регистрации: 02.10.2013
  • 3056 постов (2994 в горячем)

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