Абсолютно стандартная ситуация в тренажерном зале

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Девушка рассказала, как выиграть партию в шахматы и занять беговую дорожку в тренажерном зале. Стандартная ситуация для людей, которые привыкли решать споры в зале с помощью шахмат.
Потрясающий ход
Немного тренировок и дорожка ваша.
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