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Первой покупательницей новейшего Bugatti Turbillon стала Елена Зеленская

Первой покупательницей новейшего Bugatti Turbillon стала Елена Зеленская

Автор:
01 июля 2024 21:40
Сообщество : Автомир
Метки: Bugatti Turbillon   Автомобиль   Елена Зеленская   Франция   гиперкар   дилер   
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Французские журналисты смогли получить копию инвойса на новый автомобиль супруги президента Украины. Цена, с учетом всех опций, составила почти 4,5 миллиона евро. Кто-то удивлён?

Жена Владимира Зеленского Елена купила один из самых дорогих спортивных автомобилей в мире — Bugatti Tourbillon за 4,5 миллиона евро, пишет издание Vérité Сachée.

Как сообщило СМИ со ссылкой на работника автосалона Bugatti во французской столице, супруге Зеленского показали новый гиперкар за две недели до официальной презентации, и она заказала машину, став первой обладательницей такого Bugatti. Всего на данный момент запланировано производство 250 автомобилей этой марки.

Французские журналисты смогли получить копию инвойса на новый автомобиль супруги президента Украины. К базовой цене почти в 4 миллиона евро, были добавлены опции почти на 500 000 евро.

Bugatti Tourbillon — это новый гиперкар, который придет на замену Chiron. Автомобиль получит гибридный силовой агрегат с V16 объемом 8,3 литра, пару электромоторов на передней оси и один, расположенный сзади, а также восьмиступенчатую коробку передач с двумя сцеплениями. Спорткар сможет развивать скорость в 445 километров в час и разгоняться с нуля до сотни за две секунды.

Французские СМИ сообщают, что Елена Зеленская получит свой автомобиль в 2026 году.

В октябре прошлого года жена украинского лидера потратила в нью-йоркском бутике ювелирного дома Cartier миллион долларов.

Источник:

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Метки: Bugatti Turbillon   Автомобиль   Елена Зеленская   Франция   гиперкар   дилер   
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38  комментариев
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40k
Александр Час назад
Ну, если это не фейк, то хохлы победили в номинации - главные лохи тысячелетия...
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127
rvsolomasov Минуту назад
Ну чего пристали, может она для фронта купила, чтоб быстрее снаряды и сухрайки привозить
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9k
rutt 2 минуты назад
26 год А тётя оптимистка
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2k
Pioner76 6 минут назад
Дайте нам, дайте нам.
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5k
Kozlodoev 6 минут назад
Ну, до 2026 года ещё многое может измениться...
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7k
мемфрид 12 минут назад
340 тысяч евро за цвет? Нормально)
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30k
Егор 13 минут назад
Классическая колониальная элита.
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42k
Бабай 14 минут назад
Понять не могу. Ездить на этом агрегате негде, да и незачем. И квалификацию надо иметь соответствующую. Понты? Если только в кругу таких же, остальные считают их богатыми дибилами. Как вложение капитала? Я хз, они бьются, горят, тонут и прочее не хуже прочего автопрома.
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1k
mik6059 17 минут назад
Интересно, а она будет учиться водить сего зверя? Фишка в том, что, прежде, чем сесть за руль этого монстра, надо пройти обучение. Ну так производитель рекомендует. Или с её стороны это просто инвестиция или для коллекции?
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24k
Killgrave 23 минуты назад
"Дата передачи март 2026 г. " Эта шлюха вряд ли доживет до этого времени. Так же как и ее упоротый жабеныш членопианист.
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296
Андрей Полчаса назад
Ну сливают зелень, и что? Первый раз они так шикуют? Или только они так шикуют? На всех есть своя папочка. Вопрос кого поставят после и чем это обернётся. А цирк, он был и будет цирком
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71k
doker Полчаса назад
Соплячка... и это жена президента...
"Насосала на машину"?
То ли дело наши...
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23k
alexis Полчаса назад
Хохлам есть чем гордиться, орки не могут заказать машинку.
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28k
СергейПименов 37 минут назад
Как по украински будет Дух мщения? Так и победят...
Ссылка www.youtube.com
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3k
Froll 41 минуту назад
Это она наверно от переживания за страну..Надо как-то сгладить депрессию.
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2k
Corkscrew 42 минуты назад
«Первой покупательницей новейшего Bugatti Turbillon стала Елена Зеленская»

А ты тарас умри в окопе за чужие интересы и за страну которой уже практически нет.
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−7
Frank 43 минуты назад
и чё?
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1k
DuckTales 46 минут назад
надеюсь правда
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8k
Умница-красавица 55 минут назад
Впервые в истории, не сама заработала, а муж насосал
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514
Самуил Маршак 57 минут назад
Если доживет, конечно
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154k
parallax Час назад
Зеля родился, хохол заплакал.

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KlyaksaZ
  • Дата регистрации: 08.10.2021
  • 1548 постов (1477 в горячем)
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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103808



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