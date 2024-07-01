«Первой покупательницей новейшего Bugatti Turbillon стала Елена Зеленская»

Bugatti Tourbillon — это новый гиперкар, который придет на замену Chiron. Автомобиль получит гибридный силовой агрегат с V16 объемом 8,3 литра, пару электромоторов на передней оси и один, расположенный сзади, а также восьмиступенчатую коробку передач с двумя сцеплениями. Спорткар сможет развивать скорость в 445 километров в час и разгоняться с нуля до сотни за две секунды.