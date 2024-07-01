«Первой покупательницей новейшего Bugatti Turbillon стала Елена Зеленская»

Французские журналисты смогли получить копию инвойса на новый автомобиль супруги президента Украины. Цена, с учетом всех опций, составила почти 4,5 миллиона евро. Кто-то удивлён?
Жена Владимира Зеленского Елена купила один из самых дорогих спортивных автомобилей в мире — Bugatti Tourbillon за 4,5 миллиона евро, пишет издание Vérité Сachée.
Как сообщило СМИ со ссылкой на работника автосалона Bugatti во французской столице, супруге Зеленского показали новый гиперкар за две недели до официальной презентации, и она заказала машину, став первой обладательницей такого Bugatti. Всего на данный момент запланировано производство 250 автомобилей этой марки.
Французские журналисты смогли получить копию инвойса на новый автомобиль супруги президента Украины. К базовой цене почти в 4 миллиона евро, были добавлены опции почти на 500 000 евро.
Bugatti Tourbillon — это новый гиперкар, который придет на замену Chiron. Автомобиль получит гибридный силовой агрегат с V16 объемом 8,3 литра, пару электромоторов на передней оси и один, расположенный сзади, а также восьмиступенчатую коробку передач с двумя сцеплениями. Спорткар сможет развивать скорость в 445 километров в час и разгоняться с нуля до сотни за две секунды.
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Французские СМИ сообщают, что Елена Зеленская получит свой автомобиль в 2026 году.
В октябре прошлого года жена украинского лидера потратила в нью-йоркском бутике ювелирного дома Cartier миллион долларов.
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"Насосала на машину"?
То ли дело наши...
А ты тарас умри в окопе за чужие интересы и за страну которой уже практически нет.