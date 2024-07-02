На турнире поп-ММА боец прилюдно оскорбил другого спортсмена и полез с ним в драку

Что касается его «высказываний» - тут пусть разбираются организаторы соревнований. Или правоохранители.

А в апреле, на том же турнире Hardcore, армянин Аркадий Осипян дрался с иранцем Али Хейбати. Перед началом поединка Хейбати не понравился «развратный» купальник девушки, которая показывала номер раунда, и он отвесил ей пинка.

После боя к иранцу подошёл спортсмен Александр Хоронженко и заявил:

За такое поведение по отношению к девушкам у нас в Москве, и вообще в России знаешь, что c тобой сделают? Если тебе не нравится - не находись здесь! Ты свинья самая настоящая! И в начале боя это доказал. Чудовище самое настоящее.

Позже иранец извинился за пинок, который он дал девушке. Неадекватный поступок он объяснил тем, что «был на нервах». А его гонорар за бой целиком отдали пострадавшей.

На этом треш не прекратился. Осипян стал выяснять отношения с присутствовавшим на бое ммашником Наби Набиевым. И когда вышел из октагона, на него налетела толпа друзей Набиева и избила ногами. Всё есть в этом видео: