На турнире поп-ММА боец прилюдно оскорбил другого спортсмена и полез с ним в драку

И это уже не первый скандал, связанный с соревнованиями «борцух».
Азербайджанский спортсмен Джавид Рзаев участвовал в турнире под названием Hardcore. Сначала он дрался на ринге, потом обратил внимание на атлета Артура Кулинского, стоящего в зале, и начал его прилюдно оскорблять:
Ты - маленькая сучка, ты - русская с***. Ты ср*** там, где ешь! - вопил он оппоненту.
Заодно попытался подойти к спортсмену поближе и устроить мордобой, но охрана остановила горе-борцуху.
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Что касается его «высказываний» - тут пусть разбираются организаторы соревнований. Или правоохранители.
А в апреле, на том же турнире Hardcore, армянин Аркадий Осипян дрался с иранцем Али Хейбати. Перед началом поединка Хейбати не понравился «развратный» купальник девушки, которая показывала номер раунда, и он отвесил ей пинка.
После боя к иранцу подошёл спортсмен Александр Хоронженко и заявил:
За такое поведение по отношению к девушкам у нас в Москве, и вообще в России знаешь, что c тобой сделают? Если тебе не нравится - не находись здесь! Ты свинья самая настоящая! И в начале боя это доказал. Чудовище самое настоящее.
Позже иранец извинился за пинок, который он дал девушке. Неадекватный поступок он объяснил тем, что «был на нервах». А его гонорар за бой целиком отдали пострадавшей.
На этом треш не прекратился. Осипян стал выяснять отношения с присутствовавшим на бое ммашником Наби Набиевым. И когда вышел из октагона, на него налетела толпа друзей Набиева и избила ногами. Всё есть в этом видео:
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Ммашники-организаторы сообщили тогда по поводу массовой драки:
В столь непростое для страны время, когда мы должны быть едины внутри, а спорт должен объединять, подобный беспредел мы расцениваем как преступление и провокацию. Избиение толпой - это не про мужество, честь и отвагу, проявлять свою храбрость таким способом могут только беспринципные твари.
<...>Мы найдём и привлечём к ответственности каждого, кто причастен к этому беспределу и нанесению ущерба здоровью службы охраны, спортсменов и сотрудников нашей лиги.
Но о каких-то «привлечениях» пока не слышно. Такой вот ММА. Хардкорный.
UPD: А вот и извинения от Рзаева, который «отличился» своими высказываниями, а не навыками борьбы. Он заявил, что считает Россию своим домом и не хотел никого обидеть.
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Это не зашквар? Не силен просто в шариате и коране