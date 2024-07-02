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На турнире поп-ММА боец прилюдно оскорбил другого спортсмена и полез с ним в драку

На турнире поп-ММА боец прилюдно оскорбил другого спортсмена и полез с ним в драку

Автор:
02 июля 2024 18:09
Сообщество : Спорт
Метки: Видео   боец   драка   мма   оскорбление   поединок   
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И это уже не первый скандал, связанный с соревнованиями «борцух».

Азербайджанский спортсмен Джавид Рзаев участвовал в турнире под названием Hardcore. Сначала он дрался на ринге, потом обратил внимание на атлета Артура Кулинского, стоящего в зале, и начал его прилюдно оскорблять:

Ты - маленькая сучка, ты - русская с***. Ты ср*** там, где ешь! - вопил он оппоненту.

Заодно попытался подойти к спортсмену поближе и устроить мордобой, но охрана остановила горе-борцуху.

Что касается его «высказываний» - тут пусть разбираются организаторы соревнований. Или правоохранители.

А в апреле, на том же турнире Hardcore, армянин Аркадий Осипян дрался с иранцем Али Хейбати. Перед началом поединка Хейбати не понравился «развратный» купальник девушки, которая показывала номер раунда, и он отвесил ей пинка.

После боя к иранцу подошёл спортсмен Александр Хоронженко и заявил:

За такое поведение по отношению к девушкам у нас в Москве, и вообще в России знаешь, что c тобой сделают? Если тебе не нравится - не находись здесь! Ты свинья самая настоящая! И в начале боя это доказал. Чудовище самое настоящее.

Позже иранец извинился за пинок, который он дал девушке. Неадекватный поступок он объяснил тем, что «был на нервах». А его гонорар за бой целиком отдали пострадавшей.

На этом треш не прекратился. Осипян стал выяснять отношения с присутствовавшим на бое ммашником Наби Набиевым. И когда вышел из октагона, на него налетела толпа друзей Набиева и избила ногами. Всё есть в этом видео:

Ммашники-организаторы сообщили тогда по поводу массовой драки:

В столь непростое для страны время, когда мы должны быть едины внутри, а спорт должен объединять, подобный беспредел мы расцениваем как преступление и провокацию. Избиение толпой - это не про мужество, честь и отвагу, проявлять свою храбрость таким способом могут только беспринципные твари.

<...>Мы найдём и привлечём к ответственности каждого, кто причастен к этому беспределу и нанесению ущерба здоровью службы охраны, спортсменов и сотрудников нашей лиги.

Но о каких-то «привлечениях» пока не слышно. Такой вот ММА. Хардкорный.

UPD: А вот и извинения от Рзаева, который «отличился» своими высказываниями, а не навыками борьбы. Он заявил, что считает Россию своим домом и не хотел никого обидеть.

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Метки: Видео   боец   драка   мма   оскорбление   поединок   
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1k
foma 84 47 минут назад
ММА=обезьянник
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13k
Дмитрий 47 секунд назад
Это не турниры, а цирк какой то.
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3k
System 3 минуты назад
Да, помнится еще в 1941 нам так пришельцы со свастикой с запада говорили, Russish Schwein. Ничего не напоминает? А? Прокуратура? Ждете, когда кто то возбудится?
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2k
Corkscrew 4 минуты назад
У кого-то еще остаются сомнения касательно отношения азербайджанских обезьян и вообще всех этих черножопых человекообразных к русским в частности и к России в целом? И не нужно затягивать песню: "не все они такие". Они все такие, а те кто такими не кажутся это очень хорошие лжецы и приспособленцы, которые при любом удобном случае всадят доверчивым лошарам нож в спину. Относительно мартышек нужно запомнить то, что ненависть к неверным и их культуре, лицемерие, лесть предательство и т. д. - это все часть их грязного бытия.
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9k
Харон ( Χάρων) 18 минут назад
И сразу засцал, свинота.
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697
danieldewitte Полчаса назад
Бешеным обезьянам там как медом намазано, закрывать этот зоопарк надо, а макаки должны отправиться в свою естественную среду обитания, т.е. в аулы и кишлаки.
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15k
Ничоси Полчаса назад
А разве можно мусульманам в трусах избивать друг друга на потеху кафирам?
Это не зашквар? Не силен просто в шариате и коране
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August
  • Дата регистрации: 10.10.2021
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