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Собака на вечерних спа-процедурах

Собака на вечерних спа-процедурах

Автор:
02 июля 2024 07:21
Сообщество : Животные
Метки: spa   Видео   Пёс   животные   собака   
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Забавный вечерний спа-ритуал для собаки. Сон после таких процедур точно будет крепким и качественным.

В мире, где люди готовы на всё ради своих четвероногих друзей, появился новый тренд — вечерний спа-ритуал для собак. Представьте, что ваш пёс не просто идёт спать, а отправляется в мир грёз, словно голливудская звезда. Сначала — маникюр, достойный Каннского кинофестиваля, где каждый коготок подпиливается с точностью швейцарского часовщика. Затем — чистка ушей, будто пёс готовится к прослушиванию симфонии Бетховена в Венской опере.

Финальный аккорд этого собачьего блаженства — омовение лап, не уступающее по торжественности коронации британского монарха, а также чистка зубов лучшей собачьей пастой. Кажется, единственное, чего не хватает в этом ритуале — это бокала шампанского и красной ковровой дорожки от ванной до лежанки. Остаётся лишь гадать, что дальше — пижамные вечеринки для терьеров или курсы медитации для мопсов?

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Метки: spa   Видео   Пёс   животные   собака   
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