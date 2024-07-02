Собака на вечерних спа-процедурах

В мире, где люди готовы на всё ради своих четвероногих друзей, появился новый тренд — вечерний спа-ритуал для собак. Представьте, что ваш пёс не просто идёт спать, а отправляется в мир грёз, словно голливудская звезда. Сначала — маникюр, достойный Каннского кинофестиваля, где каждый коготок подпиливается с точностью швейцарского часовщика. Затем — чистка ушей, будто пёс готовится к прослушиванию симфонии Бетховена в Венской опере.

Финальный аккорд этого собачьего блаженства — омовение лап, не уступающее по торжественности коронации британского монарха, а также чистка зубов лучшей собачьей пастой. Кажется, единственное, чего не хватает в этом ритуале — это бокала шампанского и красной ковровой дорожки от ванной до лежанки. Остаётся лишь гадать, что дальше — пижамные вечеринки для терьеров или курсы медитации для мопсов?