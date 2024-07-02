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Самый суровый летний лагерь для детей обнаружили в Китае

Самый суровый летний лагерь для детей обнаружили в Китае

Автор:
02 июля 2024 18:46
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Китай   воспитание   детский лагерь   критика   школьники   
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В таких лагерях в детях воспитывают дисциплину и любовь к Родине матери.

Неоднозначную реакцию вызвало всплывшее в китайских соцсетях видео из детского лагеря под названием Chuang Shi Mo Xun, что приблизительно можно перевести как “Тренировка дьявола Бытия“. В ролике мужчина в военной форме тащит по каналу 11-летнего ребёнка со связанными за спиной руками, периодически окунает в воду и требует плыть быстрее.

Однако как рассказали в руководстве лагеря, в тренировке нет ничего особенного. Если дети боятся погружаться в воду — их туда погрузят. А что касается ребёнка, который попал на видео, то он оказался самым робким, поэтому с ним пришлось поработать, чтобы снять "психологические барьеры" и попрактиковаться в плавании. Зачем в таком случае ему завязали руки за спиной, в лагере не уточнили.

Как отметил директор лагеря, родители в курсе того, как их дети проводят время — им показывают записи их времяпровождения. И родители не против — они хотят, чтобы в детях воспитали сильный характер, силу воли, дисциплину и хорошие привычки. Некоторые из них специально отправляют туда свои чада, которые боятся воды. Отмечается, что помимо игры в Муму дети ежедневно совершают пробежки, проходят уроки стирки, а также слушают лекции о том, как нужно быть благодарным матерям.


Что касается тренировки с погружением детей в воду, то директор лагеря отметил, что школьникам ничего не угрожает — в канале не глубоко и водичка родниковая.


“Глубина бассейна составляет 90 сантиметров, поэтому, когда мы стоим, вода доходит нам до пояса, что предотвращает риск утонуть или задохнуться. Наш бассейн продезинфицирован и наполнен чистой водой из хороших источников”, — отметил он.

Chuang Shi Mo Xun функционирует с 2018 года, ежегодно через него проходят 600 школьников, стоимость пребывания составляет от 2000 до 7000 юаней (от 24 000 до 83 000 рублей). По меркам Китая 600 детей — количество ничтожное. Но такой военизированный детский лагерь в КНР, как оказалось, далеко не один. Они довольно популярны в Китае, это, очевидно, связано с негативным влиянием гаджетов, интернета и прочих современных технологий на детей.


“Ваш ребенок зависим от мобильных телефонов, легко отвлекается, не желает учиться и неуважительно относится к старшим? Приходите, и мы сделаем вашего ребенка более независимым и благодарным”, — говорится в объявлении одного из подобных лагерей.


Издание South China Vorning Post отмечает, в одном из тренировочных лагерей в 2018 году погиб 13-летний мальчик. Также есть ролики, где многие "тепличные" воспитанники лагеря рыдают от невыносимых условий. Поэтому подобные заведения раз за разом подвергаются критике. Китайский психотерапевт Ма Ли, к примеру, говорит о том, что подобные тренировки подходят далеко не для всех детей. Одних они действительно сделают сильнее, но других — сломают, оставив психологические травмы.

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Метки: Видео   Китай   воспитание   детский лагерь   критика   школьники   
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14k
gavrosh 2 часа назад
Любителям глумиться над вечным огнём очень подойдёт!
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Александр Степанов 46 минут назад
Воспитание трудных детей самое то. После таких тренировок с детства будешь любить родителей.
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7k
Babangdida 46 минут назад
Хочу в детство и туда!
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4k
Ультратрахуил 2 часа назад
Жизнь не сахар, лучше с детства это понять!
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Burzum
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