Самый суровый летний лагерь для детей обнаружили в Китае

Как отметил директор лагеря, родители в курсе того, как их дети проводят время — им показывают записи их времяпровождения. И родители не против — они хотят, чтобы в детях воспитали сильный характер, силу воли, дисциплину и хорошие привычки. Некоторые из них специально отправляют туда свои чада, которые боятся воды. Отмечается, что помимо игры в Муму дети ежедневно совершают пробежки, проходят уроки стирки, а также слушают лекции о том, как нужно быть благодарным матерям.





Что касается тренировки с погружением детей в воду, то директор лагеря отметил, что школьникам ничего не угрожает — в канале не глубоко и водичка родниковая.



