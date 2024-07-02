Самый суровый летний лагерь для детей обнаружили в Китае

В таких лагерях в детях воспитывают дисциплину и любовь к
Родине матери.
Неоднозначную реакцию вызвало всплывшее в китайских соцсетях видео из детского лагеря под названием Chuang Shi Mo Xun, что приблизительно можно перевести как “Тренировка дьявола Бытия“. В ролике мужчина в военной форме тащит по каналу 11-летнего ребёнка со связанными за спиной руками, периодически окунает в воду и требует плыть быстрее.
Однако как рассказали в руководстве лагеря, в тренировке нет ничего особенного. Если дети боятся погружаться в воду — их туда погрузят. А что касается ребёнка, который попал на видео, то он оказался самым робким, поэтому с ним пришлось поработать, чтобы снять "психологические барьеры" и попрактиковаться в плавании. Зачем в таком случае ему завязали руки за спиной, в лагере не уточнили.
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Как отметил директор лагеря, родители в курсе того, как их дети проводят время — им показывают записи их времяпровождения. И родители не против — они хотят, чтобы в детях воспитали сильный характер, силу воли, дисциплину и хорошие привычки. Некоторые из них специально отправляют туда свои чада, которые боятся воды. Отмечается, что помимо игры в Муму дети ежедневно совершают пробежки, проходят уроки стирки, а также слушают лекции о том, как нужно быть благодарным матерям.
Что касается тренировки с погружением детей в воду, то директор лагеря отметил, что школьникам ничего не угрожает — в канале не глубоко и водичка родниковая.
“Глубина бассейна составляет 90 сантиметров, поэтому, когда мы стоим, вода доходит нам до пояса, что предотвращает риск утонуть или задохнуться. Наш бассейн продезинфицирован и наполнен чистой водой из хороших источников”, — отметил он.
Chuang Shi Mo Xun функционирует с 2018 года, ежегодно через него проходят 600 школьников, стоимость пребывания составляет от 2000 до 7000 юаней (от 24 000 до 83 000 рублей). По меркам Китая 600 детей — количество ничтожное. Но такой военизированный детский лагерь в КНР, как оказалось, далеко не один. Они довольно популярны в Китае, это, очевидно, связано с негативным влиянием гаджетов, интернета и прочих современных технологий на детей.
“Ваш ребенок зависим от мобильных телефонов, легко отвлекается, не желает учиться и неуважительно относится к старшим? Приходите, и мы сделаем вашего ребенка более независимым и благодарным”, — говорится в объявлении одного из подобных лагерей.
Издание South China Vorning Post отмечает, в одном из тренировочных лагерей в 2018 году погиб 13-летний мальчик. Также есть ролики, где многие "тепличные" воспитанники лагеря рыдают от невыносимых условий. Поэтому подобные заведения раз за разом подвергаются критике. Китайский психотерапевт Ма Ли, к примеру, говорит о том, что подобные тренировки подходят далеко не для всех детей. Одних они действительно сделают сильнее, но других — сломают, оставив психологические травмы.
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