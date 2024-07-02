Какая погода, такие и забавы

1748
1
1
Ребята из Кронштадта всем своим видом просили окатить их освежающей лужей. После нескольких таких проездов троица была мокрая до нитки и счастливая до ушей.
Источник:
Ссылки по теме:
- Адская жара плавит машины в штате Аризона
- Очень эмоциональный таксист отказался везти "мокрых" пассажиров
- Любопытный пес стал звездой прогноза погоды
- Обворожительная ведущая прогноза погоды
- Оползни обрушивают дома и уничтожают инфраструктуру в Индии
Новости партнёров
реклама
А то в последнее время одни либералы, бородачи и катаклизмы ...