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Какая погода, такие и забавы

Какая погода, такие и забавы

Автор:
02 июля 2024 11:08
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Кронштадт   воды   дети   забава   лужи   погода   
1748
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Ребята из Кронштадта всем своим видом просили окатить их освежающей лужей. После нескольких таких проездов троица была мокрая до нитки и счастливая до ушей.

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Метки: Видео   Кронштадт   воды   дети   забава   лужи   погода   
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12  комментариев
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3k
PbIBOK 2 часа назад
Счастливое детство. Мужиками будет над чем поугорать...
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13k
Дмитрий 6 минут назад
Некоторые и во взрослом возрасте не бросили дело дела.)))
Ссылка www.youtube.com
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15k
..: Атеист :.. 14 минут назад
Лишь бы ничего не подцепили после такого освежающего "душа". Всяко это вода не из поливалки. В этой воде чего только не плавает, и собачье дерьмо и плевки всяких "очень здоровых" людей, машинное масло и т.п.
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12k
DumDum Полчаса назад
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17k
Ivan Полчаса назад
Ссылка youtu.be
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8k
Гвоздь х 1200 Полчаса назад
Я уже выкладывал, но вот ещё одна "забава"!

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max 37 минут назад
Наконец то, пост хорошего настроения, на сайте хорошего настроения.
А то в последнее время одни либералы, бородачи и катаклизмы ...
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1k
Андрей Граф 40 минут назад
вот это классное детство))))
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12k
Доктор 57 минут назад
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26k
Павел Плеханов Час назад
После утренней духоты с температурой за +30 такой освежающий душ, пусть и из лужи, вполне в кайф.
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3k
Андерсен Час назад
Им сюда надо
Ссылка www.youtube.com
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14k
Том Сойер 2 часа назад
Настоящее детское счастье.....
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Alorous
  • Дата регистрации: 08.06.2014
  • 3515 постов (3217 в горячем)

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