10 самых долгих сроков правления в истории России за тысячу лет

Эти правители занимали российский престол большую часть своей жизни. Некоторые из них еще при жизни почитались как национальные герои, другие были прокляты современниками за тиранию. И, как всегда бывает в подобных случаях, правление этих монархов историки оценивают неоднозначно.
1825-1855 гг.
Правление монарха запомнилось восстанием декабристов, требовавших отмены самодержавия. Тогда часть дворян, вернувшихся домой после войн с Революционной Францией, ждала от Романовых таких же кардинальных изменений в России. Не дождавшись изменений, они подняли бунт, который был жестоко подавлен.
При Николае I произошли победоносные войны с Персией и Турцией, военное вмешательство в египетское и венгерское восстания, а также Крымская война, которую некоторые историки считают «Нулевым» Мировым конфликтом.
Итогом политики монарха стали международная изоляция, усиление царской власти и всеобъемлющая цензура. При этом готовилась почва для отмены крепостного права, экономика страны медленно росла.
1645-1676 гг.
Назван так из-за слабого характера и засилья фаворитов. Алексей стал вторым царем из династии Романовых и в своё правление сосредоточился на восстановлении страны после Смуты. В частности, в ходе русско-польской и русско-шведской войн были возвращены некоторые потерянные земли.
Попытки восстановить народное хозяйство выразились в окончательном закрепощении крестьян и открытии рынка для иностранных купцов. 2 последних фактора обусловили несколько масштабных народных восстаний.
1613-1645 гг.
Первый царь из династии Романовых, отец Алексея. Также находился под влиянием фаворитов. Подобно сыну, восстанавливал страну усилением помещичьего гнета, иностранными товарами и капиталом, а также реформированием армии на европейский манер.
Заключил мир со Швецией и Речью Посполитой в условиях чрезвычайной слабости Русского государства, закончил эпоху Смутного времени.
Екатерина II, Великая (34 года)
1762-1796 гг.
Немка по происхождению, она взошла на трон после смещения своего мужа Петра III. Её эпоха ознаменовалась уравнением прав крепостных крестьян с классическими рабами.
Страна погрузилась в тяжелый экономический кризис. Наметилось технологическое отставание в производственных сферах. Достигли апогея коррупция и фаворитизм.
Однако во внешней политике императрице сопутствовала удача. Именно в её правление были присоединены Крым и Новороссия. Страна признавалась одной из сверхдержав.
Княжил в Киеве в 1019-1054 гг.
Захватил власть после войны с отцом и братьями. Деятель устранил печенежскую угрозу и выиграл конфликт с Польшей.
Внутренняя политика ознаменовалась созданием первого свода законов, развитием торговли, образования и культуры. Киев, столица Руси на тот период, стал богатейшим городом Восточной Европы. При Ярославе Мудром государство достигло пика развития, а сам князь стал последним правителем единой Руси.
1389-1425 гг
В эту эпоху Русь признавалась государством-данником в составе Золотой Орды. Чтобы напомнить об этом Василию, был организован карательный поход Едигея на Москву.
Москва оставалась сильнейшим княжеством в регионе. Продолжалось объединение Руси.
Правил в Киеве в 978-1015 гг.
Пришел к власти после войны с братом Ярополком. Прославлен в лике святых за то, что заручился поддержкой Византии и крестил восточных славян. Активно расширял границы и держал оборону от печенегов.
Впрочем, сегодня его правление оценивается неоднозначно. Христианизация Руси не проходила мирно, часть земель и населения насильно крестили, при этом уничтожая языческие сооружения и репрессируя несогласных.
1682-1725 гг.
Самый прославленный правитель, основатель России как империи. Реформатор, затронувший все сферы общественной жизни. Признаётся наиболее выдающимся государственным деятелем царской эпохи.
Впрочем, при жизни царя именовали тираном. Популярностью у народа он не пользовался. Неудивительно: монарх кардинально изменил уклад жизни как элит, так и народа, а также бросил все силы страны на модернизацию её отдельных уголков.
В частности, в 1714 году Пётр I издал указ о запрете каменного строительства везде, кроме Санкт-Петербурга. Новая столица возвысилась, но остальная Россия была в застое, если не упадке.
1462-1505 гг.
Основатель Русского царства, освободитель от ордынского ига, основоположник идеологии «Москва – Третий Рим». Превратил Русь в передовую державу Европы.
При нём произошла «ориентализация» государства – заимствование военных технологий у Золотой Орды и других ханств. Например, в армии стала преобладать лёгкая конница, как у кочевников,
Иван IV, Грозный (50 лет)
1533-1584 гг.
Фактически был коронован в 1547 году. Поэтому продолжительность правления оспаривается. Иван IV запомнился присоединением трех татарских ханств, Башкирии и части Ногайской Орды. Впервые после феодальной раздробленности Россия была объединена и существенно расширилась на восток и юг.
Монарх провёл множество полезных реформ, создал постоянную армию, ввёл единое налогообложение. Чиновники стали подотчётными государству и получали казённое жалование взамен старой системы «кормления» на местах.
Успехи на Востоке были сведены на нет неудачами в Ливонской войне, ссорой с большинством приближённых, фактической внутренней войной с боярами, опричниной и гибелью всех способных наследников. Эпоха завершилась Порухой и Смутой – кризисами, которые поставили Россию на грань выживания.
Источник:
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Бредите?
Все таки историю стоит изучать не по либеральной прессе.