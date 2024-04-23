10 самых долгих сроков правления в истории России за тысячу лет

1825-1855 гг.

Правление монарха запомнилось восстанием декабристов, требовавших отмены самодержавия. Тогда часть дворян, вернувшихся домой после войн с Революционной Францией, ждала от Романовых таких же кардинальных изменений в России. Не дождавшись изменений, они подняли бунт, который был жестоко подавлен.

При Николае I произошли победоносные войны с Персией и Турцией, военное вмешательство в египетское и венгерское восстания, а также Крымская война, которую некоторые историки считают «Нулевым» Мировым конфликтом.

Итогом политики монарха стали международная изоляция, усиление царской власти и всеобъемлющая цензура. При этом готовилась почва для отмены крепостного права, экономика страны медленно росла.