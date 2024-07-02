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Самокатчик снес девушку в Москве

Самокатчик снес девушку в Москве

Автор:
02 июля 2024 18:53
Метки: авария   самокат   
1283
1
2
Бедная

Источник:

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Метки: авария   самокат   
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5  комментариев
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2k
Corkscrew Час назад
Самокатычники опасней пьяного водителя автомобиля, ибо они когда трезвые как пьяные ездят и отличаются ярко выраженным безумием + все это не подлежит никакому контролю и регулированию со стороны государства.
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4k
NiThR0 3 минуты назад
Самокатчики!
Самокатчики!Посмотреть
Самокатчики!
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11k
Billi_Bons 22 минуты назад
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741
Пчёл 38 минут назад
И бегом в тиктоки транслировать да поганым слогом. Урод моральный!
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154k
parallax 2 часа назад
Жаль машина придурка в конце не задавила.
Девушку жаль, как и сотни других подных пострадавоих. А виной всему госчиновники, разрешившие самокаты без запрета езды по тротуарам. Вот их бы надо вздрючить по полной.
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dotcomma
  • Дата регистрации: 29.11.2011
  • 619 постов (623 в горячем)

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