Самокатчик снес девушку в Москве

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Девушку жаль, как и сотни других подных пострадавоих. А виной всему госчиновники, разрешившие самокаты без запрета езды по тротуарам. Вот их бы надо вздрючить по полной.