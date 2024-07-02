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Заглохший Ferrari загорелся после аварии в Бельгии

Заглохший Ferrari загорелся после аварии в Бельгии

Автор:
02 июля 2024 07:36
Сообщество : Аварии
Метки: Ferrari   Бельгия   Видео   авария   в мире   гонка   инцидент   
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На гонках «Spa 24 Hours» в Бельгии произошла серьёзная авария. Пилот, управлявший автомобилем марки Porsche, не заметил на своём пути Ferrari и на большой скорости врезался в спорткар.

Обломки обоих спорткаров разлетелись в разные стороны. Загоревшийся Ferrari был вскоре потушен. Все участники столкновения отделались ушибами.

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Метки: Ferrari   Бельгия   Видео   авария   в мире   гонка   инцидент   
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Отвратительный Мужик 14 минут назад
Встал как на МКАДе
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Шурман 3 минуты назад
Ездил я на этой трассе , они ее в аренду сдают если нет соревнований , весело конечно , но есть минусы ты бумаги подписываешь что за тебя ни кто ответственности не несет и второе страховку отдельную оплачиваешь
. Находится она рядом в 100 км от дома .
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Krasin
  • Дата регистрации: 09.06.2014
  • 4072 поста (4073 в горячем)

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