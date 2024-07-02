Заглохший Ferrari загорелся после аварии в Бельгии

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На гонках «Spa 24 Hours» в Бельгии произошла серьёзная авария. Пилот, управлявший автомобилем марки Porsche, не заметил на своём пути Ferrari и на большой скорости врезался в спорткар.
Обломки обоих спорткаров разлетелись в разные стороны. Загоревшийся Ferrari был вскоре потушен. Все участники столкновения отделались ушибами.
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