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В Турции машина перевернулась и на крыше доехала до заправки

В Турции машина перевернулась и на крыше доехала до заправки

Автор:
30 июня 2024 11:14
Сообщество : Автомир
Метки: Видео   Турция   авария   авто   заправка   на крыше   перевернулась   
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В турецком городе Бурса машина на повороте перевернулась, проехала на крыше 50 метров и остановилась ровно люком бензобака у колонки.

Женщина за рулем пострадала, её забрали в больницу вместе с котом, который был в автомобиле.

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Метки: Видео   Турция   авария   авто   заправка   на крыше   перевернулась   
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4  комментария
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12k
BarOb 2 часа назад
Эффектно конечно подъехала, но так заправить машину наверное не получится
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18k
Andrey 14 минут назад
- Ули смотришь? Полный бак, мля... И это, с горки подтолкни...
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22k
иванов дмитрий 21 минуту назад
Мастерство не пропьёшь !
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51k
Максим Т. Час назад
Бензин кончился)
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Musteline
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