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Одна из&nbsp;вечных тем для&nbsp;споров&nbsp;— кто должен оплачивать счёт на&nbsp;свидании

Одна из вечных тем для споров — кто должен оплачивать счёт на свидании

Автор:
02 июля 2024 10:28
Метки: Видео   Девушка   оплачивать счёт   ресторан   свидание   спор   
1369
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1

Некоторые люди считают, что платить на свидании должен тот, кто его инициировал. Другие — что каждый платит за себя. А у этой девушки другое мнение.

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Метки: Видео   Девушка   оплачивать счёт   ресторан   свидание   спор   
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28  комментариев
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26k
SolomonA 51 минуту назад
Значит должна сосать. Она же девочка!
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2k
дмитрий викторович 4 минуты назад
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1k
Андрей Граф 6 минут назад
за эту страшилище платить? да ее и ни кто ни куда не пригласит
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2
Саша 10 минут назад
Некрасивая. Слащаво-приторная на внешний вид. Еще и разговор как у малолетней украинской еврейки.
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38k
Юрий 10 минут назад
"Я вообще ни за что не должна платить..." - Хохлушка?
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63k
dima423 10 минут назад
Ну так я тоже красивый родился... че будем спорить кто красивее?)) Надо провести опрос среди официанток, кто проиграет тот и платит, думаю официантки скажут что я красивее, хотя бы на зло такой дуре)))
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12k
vasilykopkov 11 минут назад
Типичная позиция "Прынцесы" в поисках "папика"- ей все должны.
НО!!
Лет через десять - пятнадцать она не сможет работать "под девочку",. Приглашать перестанут и платить за неё перестанут.
А профессии-то нет, мужа нет. Что насосёт за это время - с тем и останется...
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27k
Sheir 20 минут назад
Была у меня на работе одна дура 30+. Косячила постоянно и отговорка на все случаи жизни- я девочка. Как-то не выдержал и выдал ей: "знаешь Маша-худая корова-это не газель". запомнила на всю жизнь)
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17k
Booka1a 20 минут назад
очередной вброс на вентилятор ради хайпа.
вот реально, да какая вам всем нахер разница, что она об этом думает? вы идете в кафе не с этой херней, а со своей девушкой или даже женой, ну так вы вдвоем и решайте, кто там за что платит
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3k
Overlord 21 минуту назад
В каком месте она красивая?
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179
Олег Шинкевич Overlord 8 минут назад
она его не показала
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6k
Mishganer 23 минуты назад
Правило простое- я плачу без разговоров, ты также без разговоров даёшь!
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421
Alexander Полчаса назад
бывают девушки симпатичные, милые, бывают красивые, но это - беспородное накрашенное село ...
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11k
Alex Полчаса назад
Очередная тупая курица
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421
Alexander Полчаса назад
ой та чи и не красавица ... соглашусь, что если бы я пригласил, было бы западло, если бы она заплатила хоть за что нибудь. вопрос в другом: такую шмару конченную - никогда бы и не пригласил ...
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8k
pinbalist 38 минут назад
"...а я ему писечку". Как же вы задолбали, тупые курицы.
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15k
..: Атеист :.. 40 минут назад
Ну и дура!) Блин, пока не посмотрел думал что--то умное скажет, а сказала как очередная ТПха, думающая, что ей все должны лишь потому что она девочка. Тьфу, не девочка ты, а обычная .. ...
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40k
Андрей Иванов 41 минуту назад
Счёт должен оплачивать мужик. Если он мужик. Без вариантов. Это часть ритуала.

А не нравится баба - нехрен такую такую по кабакам водить и вообще встречаться. Для секса есть масса шлюх-профи (и дешевле получится), для серьёзных отношений тоже хватает приличных баб, хотя сейчас таких поискать надо, да. Но найти можно.
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3k
Диагноз 42 минуты назад
Одной рукой меню листаешь, второй ширинку расстегиваешь...
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40k
Александр 42 минуты назад
Шалава, фильтры с видео убери, дай полюбоваться, за что мы там платить должны?
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15k
Antique computer 43 минуты назад
Посмотрел это видео. Так тонко затроллила, что некоторые в комментариях даже повелись.
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8k
Отвратительный Мужик 43 минуты назад
Никто никому ничего не должен. Когда мужик успел задолжать?
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GoodNeon
  • Дата регистрации: 15.06.2015
  • 2438 постов (2397 в горячем)

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