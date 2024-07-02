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Некоторые люди считают, что платить на свидании должен тот, кто его инициировал. Другие — что каждый платит за себя. А у этой девушки другое мнение.
Согласны?
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НО!!
Лет через десять - пятнадцать она не сможет работать "под девочку",. Приглашать перестанут и платить за неё перестанут.
А профессии-то нет, мужа нет. Что насосёт за это время - с тем и останется...
вот реально, да какая вам всем нахер разница, что она об этом думает? вы идете в кафе не с этой херней, а со своей девушкой или даже женой, ну так вы вдвоем и решайте, кто там за что платит
А не нравится баба - нехрен такую такую по кабакам водить и вообще встречаться. Для секса есть масса шлюх-профи (и дешевле получится), для серьёзных отношений тоже хватает приличных баб, хотя сейчас таких поискать надо, да. Но найти можно.