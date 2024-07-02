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Подборка фотографий из прошлого

Подборка фотографий из прошлого

Автор:
02 июля 2024 08:57
Сообщество : ФотоМир
Метки: Прошлое   интересно   люди   подборка   удивительно   фото   
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Удивительная подборка редких исторических фотографий, которые вам вряд ли попадались на глаза.


Кот фотограф, 1909 год

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Иммигранты из России (немецкого происхождения), Остров Эллис, 1905 год

Якоб Митхельштадт с семьей: женой, семью сыновьями и одной дочерью. Судя по фотографии не бедные иммигранты. Все в кожаной обуви, даже мелкие в ботиночках и сапогах.

Жительницы Вифлеема с детьми, 1936 год

Уличная сцена в Мексике. Мехико, 1983 год
Скорее всего мексиканцы готовятся смотреть молодежный ЧМ по футболу, который в 1983 году проходил в Мексике.


Водолаз отдыхает в перерыве съёмок фильма «Двадцать тысяч льё под водой», Лос–Анжелес, 1953 год

Для этого фильма был возведён специальный резервуар с водой в одном из павильонов студии Disney. Его размер был 18 на 38 метров и глубина до 3.5 метров.

В 1955 году фильм получил две премии Оскар в номинациях: лучшие визуальные эффекты и лучшая работа художника–постановщика.

Тренажёрный зал на борту Титаника, 1912 год

Для пассажиров первого класса на борту предоставлялись услуги тренажерного зала и гимнастического. Элита могла потренироваться на тренажерах, поплавать в бассейне или поупражняться на гребном тренажёре, что мы и видим на фотографии.

Спортивный инструктор остался на своем посту во время столкновения с айсбергом и ушел на дно вместе с кораблем.

Молодожены, 1965 год

Фотография была сделана во время гражданской войны в Доминиканской Республике в апреле 1965 года, Санто-Доминго.

Охота на снежного барса, Киргизская ССР, 1973 год

В Советское время в Киргизии была разрешена охота на ирбисов. Их меха высоко ценились, а живых особей отправляли в зоопарки по всему миру.

Сейчас охота запрещена и на территории Киргизии обитает порядка 300 краснокнижных особей.


Жители Берлина бесплатно получают картошку от Советской военной администрации, Германия, май 1945 года

Каждый житель мог получить в день 300 грамм картофеля, 100 грамм мяса и 300 грамм хлеба.

Застрявшие в снегу трамваи. Комсомольск-на-Амуре, 1960-е

Новаторство в материнстве

Мама использовала мусорное ведро, чтобы сдержать своего ребенка, пока она вяжет крючком в парке. США, 1969 год.

Первый класс в самолете, 1950-е годы

Девушки едят спагетти на надувных матрасах возле острова Капри
Италия, июнь 1939 года.

Собор укрепленный мешками с песком. Франция, 1918 год

Мешки с песком использовались для защиты от бомб во время Первой мировой войны, Амьенский собор.

Мохнатый покоритель космоса

Шимпанзе Хэм готовится к испытательному полету по программе «Меркурий» (подпрограмма Меркурий-Редстоун-2). В СССР отправляли собак, а в США обезьян.
Успешный полет был произведен 31 января 1961 года и обезьянка вернулась целой и невредимой.

Воин с островов Фиджи, 1880-е

Почти 150 лет прошло, несколько поколений сменилось, а мы на него смотрим... Вот поэтому и нравятся старые фото. Это вечная жизнь, застывшая в кадре.

Укрытие

Люди из Ханоя сразу после предупреждения о воздушном нападении в 1967 году.

Монахиня-кармелита во время молитвы на коленях в своей келье, Франция, 1904 год

Женщина пьет чичу. Куско, Перу, 1931 год

Этот местный напиток готовится из кукурузы и по вкусу напоминает квас или пиво.

Закладка фундамента главного здания МГУ. Москва, 1948 год

Фундамент Главного здания находится на глубине 13–14 м, а объем бетонной коробки составляет 43000 куб. м.


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Метки: Прошлое   интересно   люди   подборка   удивительно   фото   
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1  комментарий
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Евгений Бобр 6 минут назад
Уже все на этих фото наверно умерли, печально(
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Olxi
  • Дата регистрации: 14.09.2013
  • 3059 постов (2972 в горячем)

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