Подборка фотографий из прошлого

Водолаз отдыхает в перерыве съёмок фильма «Двадцать тысяч льё под водой», Лос–Анжелес, 1953 год

Для этого фильма был возведён специальный резервуар с водой в одном из павильонов студии Disney. Его размер был 18 на 38 метров и глубина до 3.5 метров.

В 1955 году фильм получил две премии Оскар в номинациях: лучшие визуальные эффекты и лучшая работа художника–постановщика.