Подборка фотографий из прошлого

Удивительная подборка редких исторических фотографий, которые вам вряд ли попадались на глаза.
Кот фотограф, 1909 год
Иммигранты из России (немецкого происхождения), Остров Эллис, 1905 год
Якоб Митхельштадт с семьей: женой, семью сыновьями и одной дочерью. Судя по фотографии не бедные иммигранты. Все в кожаной обуви, даже мелкие в ботиночках и сапогах.
Жительницы Вифлеема с детьми, 1936 год
Уличная сцена в Мексике. Мехико, 1983 год
Скорее всего мексиканцы готовятся смотреть молодежный ЧМ по футболу, который в 1983 году проходил в Мексике.
Водолаз отдыхает в перерыве съёмок фильма «Двадцать тысяч льё под водой», Лос–Анжелес, 1953 год
Для этого фильма был возведён специальный резервуар с водой в одном из павильонов студии Disney. Его размер был 18 на 38 метров и глубина до 3.5 метров.
В 1955 году фильм получил две премии Оскар в номинациях: лучшие визуальные эффекты и лучшая работа художника–постановщика.
Тренажёрный зал на борту Титаника, 1912 год
Для пассажиров первого класса на борту предоставлялись услуги тренажерного зала и гимнастического. Элита могла потренироваться на тренажерах, поплавать в бассейне или поупражняться на гребном тренажёре, что мы и видим на фотографии.
Спортивный инструктор остался на своем посту во время столкновения с айсбергом и ушел на дно вместе с кораблем.
Молодожены, 1965 год
Фотография была сделана во время гражданской войны в Доминиканской Республике в апреле 1965 года, Санто-Доминго.
Охота на снежного барса, Киргизская ССР, 1973 год
В Советское время в Киргизии была разрешена охота на ирбисов. Их меха высоко ценились, а живых особей отправляли в зоопарки по всему миру.
Сейчас охота запрещена и на территории Киргизии обитает порядка 300 краснокнижных особей.
Жители Берлина бесплатно получают картошку от Советской военной администрации, Германия, май 1945 года
Каждый житель мог получить в день 300 грамм картофеля, 100 грамм мяса и 300 грамм хлеба.
Застрявшие в снегу трамваи. Комсомольск-на-Амуре, 1960-е
Новаторство в материнстве
Мама использовала мусорное ведро, чтобы сдержать своего ребенка, пока она вяжет крючком в парке. США, 1969 год.
Первый класс в самолете, 1950-е годы
Девушки едят спагетти на надувных матрасах возле острова Капри
Италия, июнь 1939 года.
Собор укрепленный мешками с песком. Франция, 1918 год
Мешки с песком использовались для защиты от бомб во время Первой мировой войны, Амьенский собор.
Мохнатый покоритель космоса
Шимпанзе Хэм готовится к испытательному полету по программе «Меркурий» (подпрограмма Меркурий-Редстоун-2). В СССР отправляли собак, а в США обезьян.
Успешный полет был произведен 31 января 1961 года и обезьянка вернулась целой и невредимой.
Воин с островов Фиджи, 1880-е
Почти 150 лет прошло, несколько поколений сменилось, а мы на него смотрим... Вот поэтому и нравятся старые фото. Это вечная жизнь, застывшая в кадре.
Укрытие
Люди из Ханоя сразу после предупреждения о воздушном нападении в 1967 году.
Монахиня-кармелита во время молитвы на коленях в своей келье, Франция, 1904 год
Женщина пьет чичу. Куско, Перу, 1931 год
Этот местный напиток готовится из кукурузы и по вкусу напоминает квас или пиво.
Закладка фундамента главного здания МГУ. Москва, 1948 год
Фундамент Главного здания находится на глубине 13–14 м, а объем бетонной коробки составляет 43000 куб. м.
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