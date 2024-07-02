В Новосибирске собака напала на ребёнка, который ехал на самокате

Камера видеонаблюдения на домофоне сняла момент нападения собаки на ребёнка в одном из дворов Новосибирска. RT сообщает, что нападение случилось 24 ноября. На кадрах видно, как мальчик выезжает на самокате из подъезда и заезжает на нём на детскую площадку. Там как раз был пёс породы хаски на поводке. Шестилетний мальчик, вероятно, не обратил внимания на собаку и проехал мимо неё на скорости на самокате. Тогда пёс подскочил и укусил ребёнка за руку.