В Новосибирске собака напала на ребёнка, который ехал на самокате

У мальчика остались раны после укуса.
Камера видеонаблюдения на домофоне сняла момент нападения собаки на ребёнка в одном из дворов Новосибирска. RT сообщает, что нападение случилось 24 ноября. На кадрах видно, как мальчик выезжает на самокате из подъезда и заезжает на нём на детскую площадку. Там как раз был пёс породы хаски на поводке. Шестилетний мальчик, вероятно, не обратил внимания на собаку и проехал мимо неё на скорости на самокате. Тогда пёс подскочил и укусил ребёнка за руку.
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Собаку быстро оттащили очевидцы, но мальчику всё равно потребовалась медицинская помощь. Прокуратура проводит проверку. Уточняется, что во дворе стоят таблички о запрете выгула собак. Родственники мальчика рассказали, что он эмоционально подавлен, на его восстановление уйдёт два месяца:
«Физически — получше. Очень долго работали с ним, чтобы он в дальнейшем не боялся собак и гулять. По ночам стал очень беспокойно спать».
В свою очередь владельцы собаки потребовали с родителей мальчика возместить затраты на кинолога: собака, с их слов, очень напугана, сообщает RT.
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В итоге имеем собакена без намордника. Хозяева виноваты (да ещё и кинолога приплели - его тоже привлечь, что этим тугоумам не рассказал, как с собакой гулять).
А таблички "выгул собак запрещён", если они натыканы местными деятелями, без указания ответственного лица и официальной бумаги, можно этим деятелям и затолкать поглубже.
Типа надо детей воспитывать, а то бедная собачка.