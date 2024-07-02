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В Новосибирске собака напала на ребёнка, который ехал на самокате

В Новосибирске собака напала на ребёнка, который ехал на самокате

Автор:
02 июля 2024 18:59
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Новосибирск   детская площадка   домашняя собака   нападение   ребёнок   собака   
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У мальчика остались раны после укуса.

Камера видеонаблюдения на домофоне сняла момент нападения собаки на ребёнка в одном из дворов Новосибирска. RT сообщает, что нападение случилось 24 ноября. На кадрах видно, как мальчик выезжает на самокате из подъезда и заезжает на нём на детскую площадку. Там как раз был пёс породы хаски на поводке. Шестилетний мальчик, вероятно, не обратил внимания на собаку и проехал мимо неё на скорости на самокате. Тогда пёс подскочил и укусил ребёнка за руку.

Собаку быстро оттащили очевидцы, но мальчику всё равно потребовалась медицинская помощь. Прокуратура проводит проверку. Уточняется, что во дворе стоят таблички о запрете выгула собак. Родственники мальчика рассказали, что он эмоционально подавлен, на его восстановление уйдёт два месяца:

«Физически — получше. Очень долго работали с ним, чтобы он в дальнейшем не боялся собак и гулять. По ночам стал очень беспокойно спать».

В свою очередь владельцы собаки потребовали с родителей мальчика возместить затраты на кинолога: собака, с их слов, очень напугана, сообщает RT.

Источник:

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Метки: Видео   Новосибирск   детская площадка   домашняя собака   нападение   ребёнок   собака   
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9  комментариев
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27k
Wolfram Час назад
Хаски укусил? Это что ж надо сделать чтобы хаски укусил... НА видео видно плохо - не было ли там наезда на собаку? (Это не оправдывает хозяина, выгуливающего собаку на детской площадке)
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41k
albedo 12 минут назад
Ждем выступления зоошизы.
Типа надо детей воспитывать, а то бедная собачка.
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6k
hhwost Полчаса назад
напавшее на человека животное (кроме "служебного" по службе) подлежит уничтожению. точка. это наше право, даже не юридически, а как биологического вида.
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6k
Горожанин 2 часа назад
Кажись, началось...
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PokemonKa
  • Дата регистрации: 14.12.2016
  • 5184 поста (4969 в горячем)
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
361218



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