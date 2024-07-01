В Москве конфликт из-за собачьего намордника в автобусе закончился потасовкой

Мужчина отказался надевать намордник на своего пса и решил продолжить разговор на повышенных тонах. Затем он и вовсе ударил водителя. Сейчас мужчина задержан.

«Наш водитель попросил пассажира надеть намордник на собаку согласно правилам. Вместо этого мужчина, распивающий алкоголь (открытая бутылка в его руке и там точно не «Дюшес»), устроил скандал, затем ударил водителя и рассек ему бровь», — рассказал представитель Мострансавто.

В видео присутствует ненормативная лексика.