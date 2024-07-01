В Москве конфликт из-за собачьего намордника в автобусе закончился потасовкой

Водитель московского автобуса попросил пассажир надеть намордник на собаку. Однако пассажир устроил словесную перепалку и ударил мужчину.
Мужчина отказался надевать намордник на своего пса и решил продолжить разговор на повышенных тонах. Затем он и вовсе ударил водителя. Сейчас мужчина задержан.
«Наш водитель попросил пассажира надеть намордник на собаку согласно правилам. Вместо этого мужчина, распивающий алкоголь (открытая бутылка в его руке и там точно не «Дюшес»), устроил скандал, затем ударил водителя и рассек ему бровь», — рассказал представитель Мострансавто.
В видео присутствует ненормативная лексика.
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ну вот ввел и ты закон о намордниках - введи чувствительную ответственность за это, за хулиганство мелкое и т.д. давно пора ужесточить наказание.
да вообще административную законодательную базу надо поменять, а то у нас любой "беспредел" по отношению к обществу - штраф 5000р максимум!
Вон в Авто - увеличили штрафы за нетрезвое вождение? и 15 суток в придачу+ лишение? - количество синевы за рулем резко сократилось. да в отдельных случаях можно откупиться. но у всех ли есть вот прямо сейчас на кармане 150к?
да и 150К заставит задуматься практически любого.
и что? есть протесты среди водителей? автопробеги против несправедливого наказания? отказ от бензина и переход на дрова? сидят и не жужжат.
так же и тут надо административку , и не поверите, через год у нас будет самое учтивое общество: кругом будем слышать" пардон" и "сильвупле","только после вас" и т.д.
Это было бы законченное предложение
как и везде сейчас вобщем-то.
но почемуто всегда находятся особи, которые считают себя клоком святой п..зды, а окружающие должны рисковать деньгами и работой для их пятиминутного удобства.
по сабжу: походу быдлану с собакой просто на воле надоело, в тюрьму хочет. ну, что, просит человек, надо уважить.
Они людей считают ниже своих питомцев.
Забывая, что любой пес все таки зверь.