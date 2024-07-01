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В Москве конфликт из-за собачьего намордника в автобусе закончился потасовкой

В Москве конфликт из-за собачьего намордника в автобусе закончился потасовкой

Автор:
01 июля 2024 08:54
Сообщество : Животные
Метки: Москва   автобус   животные   конфликт   пассажир   собака   
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Водитель московского автобуса попросил пассажир надеть намордник на собаку. Однако пассажир устроил словесную перепалку и ударил мужчину.

Мужчина отказался надевать намордник на своего пса и решил продолжить разговор на повышенных тонах. Затем он и вовсе ударил водителя. Сейчас мужчина задержан.

«Наш водитель попросил пассажира надеть намордник на собаку согласно правилам. Вместо этого мужчина, распивающий алкоголь (открытая бутылка в его руке и там точно не «Дюшес»), устроил скандал, затем ударил водителя и рассек ему бровь», — рассказал представитель Мострансавто.

В видео присутствует ненормативная лексика.

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Метки: Москва   автобус   животные   конфликт   пассажир   собака   
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22  комментария
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7k
Отвратительный Мужик 2 часа назад
Пока за выгул собак без намордника не начнут штрафовать тысяч на 50 , ничего не поменяется. Водителю теперь уколы от бешенства делать надо.
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2k
Михаил 9 минут назад
Выкинуть из автобуса и переехать, а собаку в хорошие руки!
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1k
Takerey 21 минуту назад
Дважды нарушил закон, кстати. В общественном транспорте собака должна быть на поводке и в наморднике и выгул собаки лицом в нетрезвом состоянии запрещен. Так что, надеюсь, мсье покарают по обоим пунктам.
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152
Liberman 24 минуты назад
да блин, у нас строгость и количество законов компенсируются их неисполнением.
ну вот ввел и ты закон о намордниках - введи чувствительную ответственность за это, за хулиганство мелкое и т.д. давно пора ужесточить наказание.
да вообще административную законодательную базу надо поменять, а то у нас любой "беспредел" по отношению к обществу - штраф 5000р максимум!
Вон в Авто - увеличили штрафы за нетрезвое вождение? и 15 суток в придачу+ лишение? - количество синевы за рулем резко сократилось. да в отдельных случаях можно откупиться. но у всех ли есть вот прямо сейчас на кармане 150к?
да и 150К заставит задуматься практически любого.
и что? есть протесты среди водителей? автопробеги против несправедливого наказания? отказ от бензина и переход на дрова? сидят и не жужжат.
так же и тут надо административку , и не поверите, через год у нас будет самое учтивое общество: кругом будем слышать" пардон" и "сильвупле","только после вас" и т.д.
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4k
Feathery Полчаса назад
Усыпить животное!
А собаку отдать в другую семью...
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38
umkax 40 минут назад
Собаку в приют, хозяина усыпить
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3k
Алекс 42 минуты назад
Водитель московского автобуса попросил пассажира надеть намордник.

Это было бы законченное предложение
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5k
Chev Chelios 49 минут назад
Прям бесят уроды такие! У породы бультерьер и так репутация не самая лучшая, а тут еще и добавляют неадекватность владельцев, дебил мля! Никогда таких не понимал, приучить собаку к наморднику - это дело одной недели.
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2k
Александр Шевченко 58 минут назад
Там и хозяину и собаке намордник нужен. Порода одна из самых отмороженных.
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672
Dima Час назад
собаку в питомник, животное усыпить!
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1k
Странник Час назад
может с собакой этой мигрант ?
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6k
hhwost Час назад
по всему салону камеры, всё пишется. если водитель не отреагирует на непорядок в салоне - получит штраф и нехилый. а то и уволить могут.
как и везде сейчас вобщем-то.
но почемуто всегда находятся особи, которые считают себя клоком святой п..зды, а окружающие должны рисковать деньгами и работой для их пятиминутного удобства.

по сабжу: походу быдлану с собакой просто на воле надоело, в тюрьму хочет. ну, что, просит человек, надо уважить.
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43k
Сергей 2 часа назад
Тот случай когда хозяин злее псины.
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41k
albedo 2 часа назад
Собачник зачастую равно психическому отклонения.
Они людей считают ниже своих питомцев.
Забывая, что любой пес все таки зверь.
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8k
S__D 2 часа назад
Водитель не на того требовал намордник надеть..
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6k
Горожанин 2 часа назад
Пёс смердящий.
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5k
Димка Смола/67 2 часа назад
Надеюсь эта псина рано или поздно откусит хозяину голову, она ему все равно не нужна, чисто пить в нее только умеет...............
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Krasin
  • Дата регистрации: 09.06.2014
  • 4073 поста (4068 в горячем)

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