Полицейские сработали оперативно

Работа с возражениями

Судя по всему, сотрудники полиции требовали людей отойти, чтобы те не мешали проведению мероприятия.

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Знаменитое шоу в акватории Невы может посетить любой желающий, а вот для посещения концертных площадок требуются пригласительные. Их выдают выпускникам российских школ.

Судя по диалогу, на видео граждане без билетов, которые зачем-то начали качать права.