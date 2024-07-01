FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 9087 постов • 1072 подписчика подписаться
Главная > Видео > Сообщество Жить в России
Полицейские сработали оперативно

Полицейские сработали оперативно

Автор:
01 июля 2024 06:13
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Россия   Санкт-Петербург   алые паруса   конфликт   полиция   
1912
1
1

В пятницу в Санкт-Петербурге проходил российский праздник выпускников "Алые паруса". Не обошлось и без конфликтных ситуаций. Вот как разрешилась одна из них.

Работа с возражениями

Судя по всему, сотрудники полиции требовали людей отойти, чтобы те не мешали проведению мероприятия.

Информация из сети:

Знаменитое шоу в акватории Невы может посетить любой желающий, а вот для посещения концертных площадок требуются пригласительные. Их выдают выпускникам российских школ.

Судя по диалогу, на видео граждане без билетов, которые зачем-то начали качать права.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Видео   Россия   Санкт-Петербург   алые паруса   конфликт   полиция   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
12  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
132k
БрОдЯгА 2 часа назад
Ибо некуй
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
Alex 4 минуты назад
Что интересно, как только убрали провокатора, остальные спокойно отошли, как их и просили изначально. Вопрос- почему сразу нельзя было спокойно отойти и не накалять ситуацию?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Типа граф 10 минут назад
Раздражают такие утырки и в том числе такие же водители , которые свои права качают , да покажи ты документы и езжай дальше , неееет , да вы не имеете права и.т.д.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Горожанин 17 минут назад
Полицейский или кто он там - красава. С идиотами так и нужно поступать. Они слов не понимают. Слова для них - это пустая манипуляция и демагогия.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
куджо 20 минут назад
Как много любителей своих прав, без соблюдения своих обязанностей.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
494
Комнатный сибиряк куджо 2 минуты назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
62
Alexander.dmds Полчаса назад
Все правильно сделал. Таких баранов надо сразу, на взлете подбивать. Саботажник хренов
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Dabus Полчаса назад
Ещё один борец с "режимом", любитель дождя и эха
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
41k
albedo 50 минут назад
Неподчинение законному требованию сотрудника полиции.
Все правильно с ним сделали - задержали.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
4ijik 57 минут назад
Так и надо с провокаторами. Тупое быдло. Свою жирную жопу на три метра сдвинуть без скандала не может. Менты приказ выполняют, а эта тварь пасть разевает... Вот ЧТО у этого идиота в голове?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
172k
☭Cheкаво☭ZOV☭ Час назад
может им сцк,..еще на школьный БАЛ обязаны без приглашения двери открывать..или чаипитье...или в ясли на детский утренник?
это провокаторы и либер-террористы...типа Даши Треповой которая ресторан взорвала с кучей людей по указке укрофашистов за 190 т.р.

Так и надо с террористами. Кто знает, чей он заказ отрабатывал и кто мог просочится под его визгами...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Alex Chebrikov
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3741 пост (3708 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

670752



Другие посты автора
Популярное в сообществах
"Это позор": первые результаты дебатов Трампа и Байдена, мемы и паника у демократов
"Это позор": первые результаты дебатов Трампа и Байдена, мемы и паника у демократов
Авто солиста группы «Три дня дождя» залили краской из-за парковки на тротуаре
Авто солиста группы «Три дня дождя» залили краской из-за парковки на тротуаре
Шокирующие последствия для тех, кто решит прихватить с собой заброшенный на трибуны мяч
Шокирующие последствия для тех, кто решит прихватить с собой заброшенный на трибуны мяч
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Классика

Лучшие демотиваторы
Услуга которую мы ждали

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#забавно#полиция#неадекват#Спорт#сарказм#Китай
#история#конфликт#кино#в мире#Москва#шоу#Питер#задержание
#СССР#люди#авария#Россия#дети#факты#новости
Тинькофф отсекает лишнее Тинькофф отсекает лишнее Группа вооруженных травматическим оружием мужчин устроила перестрелку в Кемерове Группа вооруженных травматическим оружием мужчин устроила перестрелку в Кемерове Полиция задержала нескольких участников массовой драки со стрельбой в Бирюлёво Полиция задержала нескольких участников массовой драки со стрельбой в Бирюлёво В Домодедове яжедед избил чужого ребёнка, приняв его игрушечный нож за настоящий В Домодедове яжедед избил чужого ребёнка, приняв его игрушечный нож за настоящий В Питере неадекват с мачете ранил двух подростков В Питере неадекват с мачете ранил двух подростков В Ленобласти после замечаний в адрес своей жены ингуш обстрелял пьяную компанию из травмата В Ленобласти после замечаний в адрес своей жены ингуш обстрелял пьяную компанию из травмата

На что жалуетесь?

Вернуться