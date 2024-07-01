Полицейские сработали оперативно

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В пятницу в Санкт-Петербурге проходил российский праздник выпускников "Алые паруса". Не обошлось и без конфликтных ситуаций. Вот как разрешилась одна из них.
Работа с возражениями
Судя по всему, сотрудники полиции требовали людей отойти, чтобы те не мешали проведению мероприятия.
Информация из сети:
Знаменитое шоу в акватории Невы может посетить любой желающий, а вот для посещения концертных площадок требуются пригласительные. Их выдают выпускникам российских школ.
Судя по диалогу, на видео граждане без билетов, которые зачем-то начали качать права.
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Все правильно с ним сделали - задержали.
это провокаторы и либер-террористы...типа Даши Треповой которая ресторан взорвала с кучей людей по указке укрофашистов за 190 т.р.
Так и надо с террористами. Кто знает, чей он заказ отрабатывал и кто мог просочится под его визгами...