Ревнивый муж массажистки написал заявление об изнасиловании на сенатора от Курской области

Массажистка каталась на яхте с сенатором.
Ревнивый муж пришёл в полицию и рассказал, что сенатор от Курской области Александр Брыксин изнасиловал его жену. По его словам, жена работает массажисткой в клинике в Ленинградской области. Ей поступил заказ от постоянно клиента Брыскина. Якобы у сенатора была операция и ему требуется "массаж на воде". Для этого Наталье (имя изменено) нужно было приехать в Москву. Девушка согласилась и в столице её ждал клиент, который арендовал номер в отеле «Меркурий». После приезда Натальи в Москву сеанс массажа не состоялся - парочка отправилась отмечать приезд девушки на яхту.
Далее - со слов девушке. Она рассказала мужу, что Александр начал настойчиво ее трогать и она решила отсесть. Однако, по ее словам, Брыксин все равно снял с себя и с девушки одежду и у них произошел половой акт. Наталья уверяла мужа, что всё произошло без её согласия.
Несмотря на это, сеанс массажа произошёл на следующее утро в отеле «Петр-1». Сенатор расплатился с массажисткой и та уехала в Санкт-Петербург, где рассказала мужу историю об изнасиловании.
Тогда перепуганный мужчина бросился в полицию и написал заявление на Брыскина. Было ли на самом деле изнасилование или нет сейчас выясняют следователи, сообщает Baza.
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Хорошая попытка, шл@ха.
Но нет…
Сучка не захочет - кобель не вскочет. Это два.