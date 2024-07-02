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Ревнивый муж массажистки написал заявление об изнасиловании на сенатора от Курской области

Ревнивый муж массажистки написал заявление об изнасиловании на сенатора от Курской области

Автор:
02 июля 2024 17:59
Сообщество : Жить в России
Метки: изнасилование   интересное   любовница   массажистка   муж   сенатор   фото   
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Массажистка каталась на яхте с сенатором.

Ревнивый муж пришёл в полицию и рассказал, что сенатор от Курской области Александр Брыксин изнасиловал его жену. По его словам, жена работает массажисткой в клинике в Ленинградской области. Ей поступил заказ от постоянно клиента Брыскина. Якобы у сенатора была операция и ему требуется "массаж на воде". Для этого Наталье (имя изменено) нужно было приехать в Москву. Девушка согласилась и в столице её ждал клиент, который арендовал номер в отеле «Меркурий». После приезда Натальи в Москву сеанс массажа не состоялся - парочка отправилась отмечать приезд девушки на яхту.

Далее - со слов девушке. Она рассказала мужу, что Александр начал настойчиво ее трогать и она решила отсесть. Однако, по ее словам, Брыксин все равно снял с себя и с девушки одежду и у них произошел половой акт. Наталья уверяла мужа, что всё произошло без её согласия.

Несмотря на это, сеанс массажа произошёл на следующее утро в отеле «Петр-1». Сенатор расплатился с массажисткой и та уехала в Санкт-Петербург, где рассказала мужу историю об изнасиловании.

Тогда перепуганный мужчина бросился в полицию и написал заявление на Брыскина. Было ли на самом деле изнасилование или нет сейчас выясняют следователи, сообщает Baza.

Источник:

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Метки: изнасилование   интересное   любовница   массажистка   муж   сенатор   фото   
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14  комментариев
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1k
mik6059 58 минут назад
Муж. Отпустил. Жену. В другой город. Делать кому-то массаж. Охренеть. Думается, произошло всё по согласию сторон. А теперь решили бабла срубить. Хотя, зная моральный облик наших властителей, возможно, и без согласия. Тогда вопрос - зачем на следующий день делать ему массаж спокойно, если её изнасиловали?
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64k
Hitokiri 9 минут назад
Знаю я этих массажисток, 100 евро час обычно.
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20k
GROMOZEKA 9 минут назад
“ по ее словам, Брыксин все равно снял с себя и с девушки одежду и у них произошел половой акт. Наталья уверяла мужа, что всё произошло без её согласия”

Хорошая попытка, шл@ха.
Но нет…
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43k
Сергей 9 минут назад
А вот меня словосочетание жена она же и девушка коробит. Не может такого быть.
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9k
Харон ( Χάρων) 15 минут назад
Если баба шалава - это уже не исправить. Это раз.
Сучка не захочет - кобель не вскочет. Это два.
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−1
Джерард 22 минуты назад
Ага ага.. Сначала отпустил, а потом заяву накатал..
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112
Андрей 23 минуты назад
Услуги массажа пениса вагиной и ртом, если всё оплачено, это услуга, если нет - неисполнение условий договора заключённого в устной форме (оферта акцентирована и исполнена, встречное денежное обязательство нет) . Состава преступления нет, в гражданском иске может требовать кроме оплаты услуг возмещение процентов в силу ст. 395 ГК РФ и расходы на юридические услуги, если выиграет спор.
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40k
Александр Полчаса назад
Угу, массажистка, 40 килограмм судя по фото. Сразу понятно какой там массаж...
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121
Alex Vlg Полчаса назад
А пошел бы в обычную дроч....ню вышло бы без скандала и дешевле.
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2k
Уходим отсюда Полчаса назад
Точно массажистка?
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4k
AlekZzz 42 минуты назад
Ситуация в которой очень много несостыковок.
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42k
Франц Лефорт 49 минут назад
Покемониха, опять постишь уету! Да найди себе уже мужика нормального!
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8k
Умница-красавица 52 минуты назад
Будет, конечно, сенатор рисковать своей репутацией. Да у него таких «массажисток», свистнет- очередь сбежится.
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PokemonKa
  • Дата регистрации: 14.12.2016
  • 5182 поста (4969 в горячем)
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
361186



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