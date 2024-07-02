Ревнивый муж массажистки написал заявление об изнасиловании на сенатора от Курской области

Несмотря на это, сеанс массажа произошёл на следующее утро в отеле «Петр-1». Сенатор расплатился с массажисткой и та уехала в Санкт-Петербург, где рассказала мужу историю об изнасиловании.

Тогда перепуганный мужчина бросился в полицию и написал заявление на Брыскина. Было ли на самом деле изнасилование или нет сейчас выясняют следователи, сообщает Baza.