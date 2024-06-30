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Грузовик не довёз кукурузу и перевернулся во дворе частного владения

Грузовик не довёз кукурузу и перевернулся во дворе частного владения

Автор:
30 июня 2024 09:58
Сообщество : Автомир
Метки: Видео   авария   авто   грузовик   кукуруза   перевернулся   
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Водитель большегруза, гружёного мешками с кукурузой, не справился с управлением и завалил на бок грузовик в уезде Пиншань (КНР).

Местный житель, на чьих глазах произошла авария, отбежал в сторону, когда мешки с кукурузой вылетели из кузова и из перевернувшегося на крышу грузовика через проём лобового стекла выпал водитель.


В результате происшествия виновник ДТП и пассажир грузовика получили лёгкие травмы.

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Метки: Видео   авария   авто   грузовик   кукуруза   перевернулся   
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Terracotka
  • Дата регистрации: 24.03.2015
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