Грузовик не довёз кукурузу и перевернулся во дворе частного владения

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Водитель большегруза, гружёного мешками с кукурузой, не справился с управлением и завалил на бок грузовик в уезде Пиншань (КНР).
Местный житель, на чьих глазах произошла авария, отбежал в сторону, когда мешки с кукурузой вылетели из кузова и из перевернувшегося на крышу грузовика через проём лобового стекла выпал водитель.
В результате происшествия виновник ДТП и пассажир грузовика получили лёгкие травмы.
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