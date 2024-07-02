Пассажира Boeing 787 зашвырнуло прямо на багажную полку во время мощной турбулентности

Деду Байдену давно пора на пенсию

Страшные кадры из самолёта, попавшего в зону турбулентности

Последствия сильнейшей турбулентности в самолёте во время раздачи обеда показали на видео

Всё, что вы хотели знать о турбулентности: рассказывает пилот

Что такое зона турбулентности: всё про ямы в воздухе

Пассажиры Lufthansa показали, как выглядел салон самолёта, попавшего в зону турбулентности