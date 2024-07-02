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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 1540 постов • 64 подписчика подписаться
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Пассажира Boeing 787 зашвырнуло прямо на багажную полку во время мощной турбулентности

Пассажира Boeing 787 зашвырнуло прямо на багажную полку во время мощной турбулентности

Автор:
02 июля 2024 08:31
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: самолет   турбулентность   уругвай   
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Очередная травмирующая тряска произошла сегодня с самолетом Boeing 787 Dreamliner (EC-MTI) авиакомпании Air Europa. Борт должен был перевезти 325 пассажиров из Мадрида в Монтевидео.
Но в процессе полета воздушное судно попало в область сильнейшей турбулентности. Люди в буквальном смысле ломали головами внутреннюю обшивку салона. Как видно на видео, одного пассажира пришлось доставать с багажной полки, а на фото выломанные кресла.
Экипаж принял решение о вынужденной посадке в бразильском аэропорту им. Алуизио Алвеса. Медицинская помощь потребовалась около 30 пассажирам.

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Метки: самолет   турбулентность   уругвай   
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1  комментарий
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Летучий Мыш 2 часа назад
Это их "берилом" зацепило что ли? Жуть какая, хорошо, что приземлились нормально.
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dotcomma
  • Дата регистрации: 29.11.2011
  • 616 постов (623 в горячем)

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