Пассажира Boeing 787 зашвырнуло прямо на багажную полку во время мощной турбулентности

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Очередная травмирующая тряска произошла сегодня с самолетом Boeing 787 Dreamliner (EC-MTI) авиакомпании Air Europa. Борт должен был перевезти 325 пассажиров из Мадрида в Монтевидео.
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Но в процессе полета воздушное судно попало в область сильнейшей турбулентности. Люди в буквальном смысле ломали головами внутреннюю обшивку салона. Как видно на видео, одного пассажира пришлось доставать с багажной полки, а на фото выломанные кресла.
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Экипаж принял решение о вынужденной посадке в бразильском аэропорту им. Алуизио Алвеса. Медицинская помощь потребовалась около 30 пассажирам.
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Метки: самолет турбулентность уругвай
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