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В столичном Кунцево мужчина выгуливает пуму в местном парке и считает его «безобидным котом»

В столичном Кунцево мужчина выгуливает пуму в местном парке и считает его «безобидным котом»

Автор:
02 июля 2024 17:00
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Кунцево   Москва   депутат   парк   пума   
527
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Местные жители на него жалуются, но пока безрезультатно.

Москвич держит в квартире пуму и каждый день прогуливается с ней в парке. Рядом с ним гуляют дети и владельцы собак, но гражданина это не смущает.

Возможно, это тот же самый любитель больших кошек, которого обсуждали в сети ещё в 2021 году. Тогда местные жители впервые увидели пуму без намордника, вальяжно бредущую по дорожке в парке, и не на шутку перепугались.

Но сделать ничего не смогли. Оказалось, что его выгуливает кандидат в депутаты.

Как сказал начальник отдела сохранения биоразнообразия департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров:

Законом это никак не регулируется. Технически встреча с пумой опаснее встречи с крупной собакой. Надеть на кошку намордник невозможно, но владелец должен понимать всю ответственность таких прогулок. При встрече с пумой на улице я бы посоветовал просто обойти животное стороной.

А хозяин «котика» заявил, что его питомец спокойный и никого не тронет. И выгуливает он его для поддержания здоровья.

В городе нет возможности дать ему охотиться и сжигать всю необходимую энергию, поэтому мы делаем это методичным выхаживанием.

Кстати, в том же 2021 году молодую пуму и тоже на поводке заметили около ЖК Саларьево Парк. Люди сделали её владельцам замечание, но те никак не среагировали и пошли дальше с упирающимся хищником на поводке.

Источник:

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Метки: Видео   Кунцево   Москва   депутат   парк   пума   
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8  комментариев
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18k
Kostick 19 минут назад
они там что, все в гугле забанены?
Постановление Правительства РФ от 22 июня 2019 г. N 795 "Об утверждении перечня животных, запрещенных к содержанию"
"10. Хищные (Carnivora):

ушастые тюлени (Otariidae),

настоящие тюлени (Phocidae),

морж (Odobenus rosmarus),

медвежьи (Ursidae),

лев (Panthera leo),

тигр (Panthera tigris),

леопард (Panthera pardus),

ягуар (Panthera onca),

снежный барс или ирбис (Panthera uncia),

дымчатый леопард (Neofelis nebulosa),

калимантанский дымчатый леопард (Neofelis diardi),

гепард (Acinonyx jubatus),

пума (Puma concolor),"
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2k
Corkscrew 8 минут назад
Явно что хозяин пумы сам приближенный или пупсик кого-то из них. На простого смертного чинуши уже давно бы управу нашли, ну а тут однозначно фигурирует "неприкасаемый"раз в ответ они галимые отмазки лепят.
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41k
albedo 23 минуты назад
Зоошиза.
Ничего не поделать.
Только лечить в психушке.
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54k
Опиум для народа Полчаса назад
Думается мне, жители не больно зал"пались насчет собачников с собаками без намордников. А чем отличается пума от псины? Такой же хищник.
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August
  • Дата регистрации: 10.10.2021
  • 3070 постов (3023 в горячем)

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