Сколько зарабатывает курьер в Москве

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В Москве парень подходит к людям на улице и интересуется, сколько они зарабатывают. На этот раз ему на глаза попался курьер. Сумма способна удивить.
Мужчина копит на свое дело и мечтает открыть шашлычную на родине.
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Заметьте, копит не на то, что чтобы производить, а всего лишь жарить шашлык.
На большее-то этот народец и не способен...