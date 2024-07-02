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Сколько зарабатывает курьер в Москве

Сколько зарабатывает курьер в Москве

Автор:
02 июля 2024 11:42
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Москва   заработок   курьер   люди   мигрант   
1617
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В Москве парень подходит к людям на улице и интересуется, сколько они зарабатывают. На этот раз ему на глаза попался курьер. Сумма способна удивить.

Мужчина копит на свое дело и мечтает открыть шашлычную на родине.

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Метки: Видео   Москва   заработок   курьер   люди   мигрант   
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16  комментариев
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63k
dima423 46 минут назад
Ну вот против таких мигрантов я лично ничего не имею, работает честно и усердно, и достойно зарабатывает. И это пример для тех кто ноет что не может получать достойную ЗП в России, кто хочет что то сделать ищет способы, а кто не хочет, ищет причины)
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6k
РАТНИК 6 минут назад
Россия щедрая душа - накормит всех аульных зверей, а региональные врачи, учителя получают 30 тысяч. Сейчас напишут - пусть врачи идут курьерами , а лечить кто тогда будет?
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11k
Сол Гудман 9 минут назад
Ну хз, я лично не верю, что тупо доставляя заказы 6/1 можно 200-250к заработать. Все бы тогда ценные специалисты, пошли в курьеры
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406
Ли Харви Освальд Полчаса назад
Теперь его менее удачливые соплеменники зарежут
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99k
Доктор Джонс 37 минут назад
"Мужчина копит на свое дело и мечтает открыть шашлычную на родине".
Заметьте, копит не на то, что чтобы производить, а всего лишь жарить шашлык.
На большее-то этот народец и не способен...
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121
Alex Vlg 41 минуту назад
При....дел конечно, я думаю тысяч 100-120 возможно, было бы 200, сейчас бы пол России эти коробки таскали в Москве.
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19k
Majul Час назад
Ну, пиз..ть, не мешки ворочать
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121
Alex Vlg Том Сойер 40 минут назад
Если курьеры в Москве столько зарабатывают, почему средняя ЗП в Москве по Росстату в том году была на уровне 135к. Курьеры - это получается элита бизнеса)
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366
Gendos Alex Vlg Полчаса назад
6 дней в неделю по 12 часов - это по сути 2 человека с обычной рабочей неделей, так что не сильно удивительно.
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mindflixx
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