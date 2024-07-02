Как снимали фильм "На Дерибасовской хорошая погода, или на Брайтон Бич опять идут дожди": кадры со съемок и факты

Этот фильм уникален по многим причинам. Начать хотя бы с того, что у него самое длинное название из всех советских картин – 68 знаков. Но его и советским нельзя назвать. Производство запустили действительно в Союзе, а монтаж закончили, когда страна с таким названием перестала существовать.
1. Изначально, Леонид Гайдай планировал снять продолжение своего предыдущего фильма "Частный детектив или операция-кооперация", где главная роль была отведена все тому же Дмитрию Харатьяну.
Но именно в этот самый момент случился международный скандал. Случилось так, что министр внутренних дел Вадим Бакатин обнародовал схемы советской прослушки в американском посольстве. Тут-то и возникла идея снять не продолжение предыдущего фильма, а совершенно новую шпионскую комедию, причем с привлечением американских коллег.
2. Несмотря на то, что изначально Дмитрий Харатьян должен был сыграть в продолжении "Частного детектива", на роль в новом шпионском фильме он не рассматривался. Роль главного героя была предложена актеру Александру Кузнецову, которого многие помнят по ленте "Джек Восьмеркин - американец" Вот только на "Мосфильме" его кандидатуру забраковали. Как стало позже известно, чиновники предполагали, что Кузнецов после поездки в США останется там на ПМЖ.
В итоге на роль агента КГБ Федора Соколова было решено все же взять на эту роль Дмитрия Харатьяна. И кстати, вскоре Кузнецов действительно переехал в США.
3. Что касается актрисы на главную женскую роль, то агента ЦРУ Мэри Стар могла сыграть молодая актриса (ныне голливудская звезда) Мила Йовович - дочь актрисы Галины Логиновой. Но Леонид Иович Гайдай, будучи человеком с юмором, сказал, что двух Иовичей на съемочной площадке будет много.
В итоге на роль агента Мэри Стар Гайдай взял начинающую американскую актрису Келли МакГрилл. В этот момент у Келли был медовый месяц, но узнав о том, что ей предлагают роль в советском фильме, она все отменила и помчалась в СССР.
19 августа 1991 года актриса прибыла в СССР, но тут ее ждал весьма неприятный сюрприз. Да-да, она прилетела именно во время августовского путча, и увидев едущие танки, сильно запаниковала и даже попросила развернуться, чтобы улететь домой. Но в итоге актрису удалось успокоить.
Но как бы то ни было, роль агента Мэри Стар стала для Келли последней в ее только начавшейся актерской карьере. Она решила полностью завязать с кино и посвятить себя семье.
4. Наталья Крачковская носила неформальное звание "Гайдаевская актриса". Леонид Иович очень часто снимал ее в кино, и в фильм "На Дерибасовской хорошая погода..." не стал исключением.
Но несмотря на то, что роль у Крачковской была небольшой, Гайдай гонял актрису как никого другого. На съемку одной сцены с ее участием могло потребоваться пару десятков дублей.
5. Далеко не все зрители узнали в первом и последнем президенте СССР Михаиле Горбачеве актера Леонида Куравлева. Даже Дмитрий Харатьян не знал, кто играет Горбачёва, и по его признанию, во время премьеры фильма у него даже проскочила мысль, что Гайдай пригласил реального Горбачева. Лишь присмотревшись, он понял, что в роли президента СССР знаменитый и всеми любимый актер Леонид Куравлев.
6. Роль главаря русской мафии по прозвищу "Артист" досталась Андрею Мягкову, что весьма удивительно, так как Мягков до этого у Гайдая не снимался. И несмотря на то, что Мягков сыграл одного персонажа, ему пришлось примерить на себя множество образов таких как Сталин, Хрущев, Ленин, Брежнев и конечно же дядя Миша.
Кстати, то самое прозвище "Артист" было дано персонажу неслучайно. Именно такое прозвище носил криминальный авторитет Сергей Шевкуненко, который когда-то прославился ролью Миши Полякова в фильмах "Кортик" и "Бронзовая птица". Именно за свое актерское прошлое Шевкуненко и получил прозвище "Артист".
7. Первой была отснята одна из финальных сцен, то есть та самая сцена где агенты гонятся за "Артистом" с Кравчуком, а те встречают их на танке. Данная сцена снималась на военном полигоне в Алабино.
Военные, кстати, изначально перепутали актеров с реальными КГБшниками, ведь они были одеты по форме. И такой визит изначально их сильно насторожил, из-за чего пришлось в срочном порядке звонить начальству, докладывая, что к ним приехали полковники из КГБ.
8. По словам актера Николая Бандурина, сыгравшего одного из полковников КГБ, его роль заключалась в том, чтобы он постоянно что-то ел в кадре. И если в начале актер обрадовался такому празднику живота, то потом он на эти бутерброды и прочие закуски уже и смотреть не мог.
9. Гайдай буквально требовал, чтобы актриса Келли МакГрилл говорила в кадре по-русски, но в итоге ее все равно переозвучили. В качестве актрисы озвучания Гайдай пригласил Наталью Варлей, что весьма примечательно, с учетом того, что в своих фильмах "Кавказская пленница" и "12 стульев" актриса наоборот была лишена голоса. В обоих фильмах за нее говорила Надежда Румянцева.
10. Американские съемки фильма проходили в США, в том самом русском районе "Брайтон Бич" в Нью-Йорке. Все сцены в Брайтон-Бич были отсняты без каких-либо проблем, а вот со съемками в других районах Нью-Йорка возникли некоторые трудности. Приходилось даже врать, что они просто туристы, снимающие видео для личного пользования.
Тем не менее, для съемок во многих помещениях съемочная группа получила официальное разрешение. В частности киношником разрешили снимать некоторые сцены в одной из башен-близнецов.
Сцены в казино снимались в казино "Тадж Махал", что в Атлантик Сити. Разрешение на съемки дал лично хозяин этого комплекса - Дональд Трамп. Специально для съемок он даже закрыл свое казино на три дня себе в убыток.
Трамп всегда был фанатом кино и с удовольствием помогал киношникам. Достаточно вспомнить, как он предоставил свою гостиницу для съемок фильма "Один дома 2" и даже сыграл там небольшую роль.
Кстати, и здесь Трамп попросил у Гайдая для себя небольшую роль, но режиссер ему отказал. Тем не менее, Трамп все равно разрешил Гайдаю съемки, за что получил отдельную благодарность в титрах.
Но все же одно условие Трампа Гайдай выполнил. Он дал интервью американской прессе в рекламных целях.
11. Трудно представить, но огромные сложности возникли во время съемок поцелуя Харатьяна и МакГрилл. Гайдаю постоянно что-то не нравилось. То длительность была не та, то страсти было слишком мало. Дошло даже до того, что эту сцену пришлось доснимать в павильонах студии "Мосфильм".
12. За постановку трюков и боевых сцен отвечал актер и каскадер Александр Иншаков. По признанию каскадера, когда он прилетел в США, то он чуть не разбился на автомобиле во время поездки из аэропорта в гостиницу.
13. Именно со съемок фильма "На Дерибасовской хорошая погода..." началась карьера многих известных ныне актеров. Так, например, Вячеслав Разбегаев сыграл небольшую роль милиционера-маньяка в самом начале фильма. Специально для это роли его зубы раскрасили черным цветом.
А роль человека, раздающего газеты на Арбате, сыграл никому неизвестный тогда Георгий Дронов. В то время его соседкой по лестничной клетке была дочь Леонида Гайдая - Оксана. И именно она пригласила его на съёмочную площадку, чтобы тот просто посмотрел ,как ее отец снимает фильм.
Но во время арбатских съемок оказалось, что актер, подобранный на роль газетчика, не может качественно сыграть эту небольшую роль. И тогда ассистент режиссера толкнула в бок Дронова и велела ему прокричать эти реплики.
После того как Георгий Дронов выкрикнул реплики газетчика, Гайдай остановился, повернулся к актеру и велел немедленно его гримировать для съемок этой сцены.
14. Во время подготовки съемок в казино, съемочная группа не заметила, как исчез сам Леонид Гайдай. Уже пора приступать к съемкам, а режиссера всё нет. В итоге режиссера нашли возле игровых автоматов. В этот самый момент он люто просаживал свои деньги, закидывая их в "однорукого бандита". Да, как оказалось, Леонид Иович тот еще азартный человек.
15. Кстати, режиссер и сам сыграл небольшую роль в своем фильме. Именно он играет того самого сумасшедшего игрока с ручкой от "Однорукого бандита". Так что по сути можно сказать, что в какой-то мере Гайдай сыграл самого себя.
16. На роль Сёмы Леонид Гайдай решил взять звезду "Ералаша" Сашу Лойе. По признанию самого актера, лишь много лет спустя он понял, что играл еврейского мальчика.
Также, актер рассказал про то, как снималась сцена с поеданием бумажки. После того как он запихивал бумажку в рот, кадр сменялся, а потом переключался на дожевывающего эту самую бумажку Сашу. Но конечно же никакую бумажку он не жевал. Для сцены прожевывания ему дали кусочек хлеба.
17. Данный фильм примечателен тем, что он начал сниматься в СССР, а закончились съемки уже после распада. Также снимался и другой известный фильм - "Сердца трех", где, кстати, небольшую роль сыграл Дмитрий Харатьян.
Кстати, далеко не все американские сцены снимались в США. Так, например, сцены возле моря снимались в Крыму.
Источник:
- Как снимали фильм "Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега": интересные кадры со съёмок, плюс 21 факт о фильме
- Как снимали комедию "Безумно влюблённый": 12 интересных фактов о фильме
- Как снимали фильм "Старик Хоттабыч": кадры со съемок и 14 интересных фактов о фильме
- Как снимали фильм "В бой идут одни старики": кадры со съемок и 26 интересных фактов о фильме
- Как снимали фильм "Три плюс два": кадры со съемок и 23 интересных факта о фильме
------------------
Нужно быть идиотом, чтобы не узнать в образе Куравлёва.
Собственно, это показатель того, что без жёсткой цензуры и контроля хороших фильмов в СССР не было бы.
просто сравните фильмы "зацензуренные клятым совком" и фильмы снятые "вильной людыной" одного и того же режиссера
Фильм в то время смотрелся как отличная пародия на "перестройку".
Если бы СССР не распался - может мы его и не увидели бы.
Думаю в СССР такую сцену не пропустили бы: