Как снимали фильм "На Дерибасовской хорошая погода, или на Брайтон Бич опять идут дожди": кадры со съемок и факты

В итоге на роль агента КГБ Федора Соколова было решено все же взять на эту роль Дмитрия Харатьяна. И кстати, вскоре Кузнецов действительно переехал в США.

3. Что касается актрисы на главную женскую роль, то агента ЦРУ Мэри Стар могла сыграть молодая актриса (ныне голливудская звезда) Мила Йовович - дочь актрисы Галины Логиновой. Но Леонид Иович Гайдай, будучи человеком с юмором, сказал, что двух Иовичей на съемочной площадке будет много.

В итоге на роль агента Мэри Стар Гайдай взял начинающую американскую актрису Келли МакГрилл. В этот момент у Келли был медовый месяц, но узнав о том, что ей предлагают роль в советском фильме, она все отменила и помчалась в СССР.