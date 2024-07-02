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Уборщики Эвереста очищают гору от тел погибших альпинистов

Уборщики Эвереста очищают гору от тел погибших альпинистов

Автор:
02 июля 2024 14:43
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   альпинизм   кампания по уборке   кладбище альпинистов   очистка Эвереста   погибшие альпинисты   уборка   эверест   
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Таяние льда и снега на Эвересте, вызванное изменением климата, начало обнажать сотни тел людей, погибших во время покорения опасной вершины. Особенно остро проблема стоит в так называемой «зоне смерти» на высоте более 8 000 метров. Команда профессионалов, рискуя собственной жизнью, занимается спуском тел вниз.

Пять безымянных (на данный момент) замороженных тел были извлечены, в том числе один скелетный остаток, в рамках кампании по очистке горной местности в Непале на Эвересте и прилегающих вершинах Лхоцзе и Нупцзе, сообщил телеканал CBS News в четверг (27 июня).


Согласно отчету CBS News, спасатели в течение многих часов откалывали лед топорами, а иногда использовали кипяток, чтобы освободить замерзшую рукоятку.


Адитья Карки, майор непальской армии, возглавлявший команду из 12 военных и 18 альпинистов, рассказал американской телекомпании: «Из-за последствий глобального потепления тела и мусор становятся все более заметными, поскольку снежный покров истончается».

С тех пор как в 1920-х годах начались экспедиции на Эверест, более 310 человек погибли при попытке покорить вершину, сообщает Big Think.


Число погибших росло по мере того, как все больше альпинистов пытались совершить восхождение, но уровень смертности снизился благодаря улучшению мер безопасности и более совершенному снаряжению, сообщает MountEverest.info.


Причины смерти на Эвересте различны, но наиболее распространенными являются острая горная болезнь, падения, лавины, переохлаждение и истощение.


Высотная «зона смерти» на высоте более 8 000 метров особенно опасна из-за недостатка кислорода, который сильно снижает способность альпинистов принимать здравые решения и увеличивает вероятность фатальных ошибок, поясняет Big Think.

По последним данным сайта EverestMountain.co.uk, в этом году на горе погибли девять человек.

Среди погибших — монгольская пара Усухжаргал Цедендамба и Пуревсурэн Лхагважав, найденная высоко на Эвересте и погибшая при спуске с вершины. Как сообщается, они совершали восхождение без поддержки шерпов и без дополнительного кислорода.


Слово «шерпа» (или «шерп») обычно используется для обозначения человека, который является горным проводником или носильщиком, работающим в районе Эвереста, сообщает BBC. Но на самом деле шерпы — это название этнической группы людей, живущих в горах Непала, в Центральной Азии.


Во время спуска с вершины Даниэль Пол Петерсон и Пасанг Тенджи Шерпа также попали под внезапное падение карниза и до сих пор не найдены, сообщил EverestMountain.co.uk 1 июня.

Кроме того, 22 мая пропал кенийский альпинист Черуйот Кируи, и вскоре его тело было найдено недалеко от вершины. Наванг Шерпа совершал восхождение вместе с Черуйотом, но, по сообщениям, не вернулся в базовый лагерь.


37-летний непальский альпинист Бинод Бабу Бастакоти погиб 22 мая на высоте около 8 200 метров.


Кроме того, 27 мая в больнице в Катманду умер Банши Лал, гражданин Индии. Банши был спасен с Эвереста и доставлен самолетом в Катманду 21 мая после того, как у него появились признаки острой горной болезни.


Наконец, 48-летний румын Габриэль Табара был найден мертвым в своей палатке в Лагере-3 21 мая. По имеющимся данным, он пытался подняться на Лхоцзе без использования дополнительного кислорода.

Многие тела остаются в Гималаях в подгорной цепи Махалангур-Химал, некоторые из них скрыты снегом или затеряны в глубоких расщелинах. Другие, все еще одетые в яркое альпинистское снаряжение, служат мрачными ориентирами на пути к вершине.


Среди ярких примеров — «Зеленые ботинки», тело неизвестного альпиниста на главном маршруте северо-восточного гребня Эвереста, и «Спящая красавица», опознанная как Франсис Арсентьева, погибшая в 1998 году во время спуска.


Майор армии Адитья сказал AFP: «Люди верят, что поднимаясь в горы, они попадают в божественное пространство, но если они видят мертвые тела по пути наверх, это может иметь негативный эффект».

На освобождение одного из тел, закованного в лед по самый торс, альпинистам потребовалось 11 часов, сообщает CBS News.


Тширинг Джангбу Шерпа, возглавлявший экспедицию по извлечению тела, признался: «Это чрезвычайно сложно. Достать тело — это лишь часть дела, спустить его вниз — вот задача посерьезней».


По словам Тширинга, некоторые из тел до сих пор выглядят почти так же, как в момент смерти.

Извлечение трупов на большой высоте — спорная тема для альпинистского сообщества. Оно обходится в тысячи долларов, а на каждое тело требуется до восьми спасателей, сообщает CBS News.

Тело может весить более 220 фунтов (чуть менее 100 килограммов), а на больших высотах способность человека переносить тяжести сильно страдает.


Тем не менее, Адитья объяснил: «Мы должны вернуть как можно больше тел погибших. Если мы и дальше будем оставлять их, наши горы превратятся в кладбище».

По сообщениям, тела часто заворачивают в мешок, а затем кладут на пластиковые сани, чтобы тащить вниз.


По словам Тширинга, спуск одного тела с вершины Лхоцзе высотой 8 516 метров — четвертой по высоте горы в мире — был одним из самых трудных испытаний на данный момент, сообщает новостное издание.


«Тело застыло с раскинутыми в стороны руками и ногами, — вспоминает он. — Нам пришлось нести его вниз к лагерю номер три в таком виде, и только потом его можно было переложить в сани, чтобы тащить».


Лагерь три — это 30-градусный снежный склон со скальными выступами, на которых стоят палатки альпинистов, объясняет 360 Expeditions. Этот лагерь служит лишь для короткого отдыха, надолго задерживаться там опасно.


Ракеш Гурунг, представитель департамента туризма Непала, сообщил, что два тела были предварительно опознаны, и власти ожидают «детальных анализов» для окончательного подтверждения. Найденные тела сейчас находятся в столице Катманду. Те из них, что не были опознаны, скорее всего, будут кремированы, сообщает CBS News.


В кампании по уборке, бюджет которой составил более 600 000 долларов, также, как сообщается, был задействован 171 непальский проводник и носильщики, которые вынесли около 12 тонн мусора. Флуоресцентные палатки, выброшенное альпинистское снаряжение, пустые газовые баллоны и даже человеческие экскременты замусорили проторенный маршрут к вершине, как сообщает телекомпания.


«Горы дали нам, альпинистам, так много возможностей, — сказал Тширинг. — Я чувствую, что мы должны вернуть им долг, мы должны убрать мусор и тела, чтобы очистить горы».



Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   альпинизм   кампания по уборке   кладбище альпинистов   очистка Эвереста   погибшие альпинисты   уборка   эверест   
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9  комментариев
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20k
Андрей 52 минуты назад
Груз "8000".
На санки положили и столкнули, внизу кетчеры пусть ловят.
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−5
gavruliy 5 минут назад
Хорошая идея добавить/ обновиить мертвецов
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2k
Павел Христенко 17 минут назад
Да уж лучше на хмурого присесть.
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8k
Marlboro 19 минут назад
Пустить одного с тросом. Закрепить трос где-то повыше. Потом цепляться лебедкой и на санях ехать в гору. Экономия энергии альпинистов. И трупы легче снимать с помощью троса. Плюс есть возможность подвозить кислород в балонах.
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8k
Oleg Полчаса назад
"кенийский альпинист" - звучит примерно так же, как альпийский ловец жемчуга...
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8k
Станислав 53 минуты назад
Превратили одно из красивейших мест на планете в мусорку
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1k
DuckTales Час назад
Народный спорт, засрать гору, очищать гору ...
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Мультголова
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 1928 постов (1843 в горячем)

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