Уборщики Эвереста очищают гору от тел погибших альпинистов

Пять безымянных (на данный момент) замороженных тел были извлечены, в том числе один скелетный остаток, в рамках кампании по очистке горной местности в Непале на Эвересте и прилегающих вершинах Лхоцзе и Нупцзе, сообщил телеканал CBS News в четверг (27 июня).

Согласно отчету CBS News, спасатели в течение многих часов откалывали лед топорами, а иногда использовали кипяток, чтобы освободить замерзшую рукоятку.

Адитья Карки, майор непальской армии, возглавлявший команду из 12 военных и 18 альпинистов, рассказал американской телекомпании: «Из-за последствий глобального потепления тела и мусор становятся все более заметными, поскольку снежный покров истончается».