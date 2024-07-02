Водитель не уступил дорогу подростку, а затем ударил его

Пишет отец мальчика:

"Хочу чтоб правое дело было за мной, простите за мой французский, какой-то ху***т не пропустил моего тринадцатилетнего сына на пешеходном переходе в городе Навашино, Нижегородской области, да ещё выйдя из авто, подозвав его, ударил в живот. Прошу общественного резонанса пожалуйста".