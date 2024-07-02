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Водитель не уступил дорогу подростку, а затем ударил его

Водитель не уступил дорогу подростку, а затем ударил его

Автор:
02 июля 2024 09:38
Сообщество : Автомир
Метки: Видео   Навашино   водитель   конфликт   люди   пешеходный переход   подросток   
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В городе Навашино водитель не пропустил подростка на пешеходном переходе, а затем ударил его. Возмущенный отец мальчика решил поднять общественный резонанс.

Пишет отец мальчика:

"Хочу чтоб правое дело было за мной, простите за мой французский, какой-то ху***т не пропустил моего тринадцатилетнего сына на пешеходном переходе в городе Навашино, Нижегородской области, да ещё выйдя из авто, подозвав его, ударил в живот. Прошу общественного резонанса пожалуйста".

Источник:

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Метки: Видео   Навашино   водитель   конфликт   люди   пешеходный переход   подросток   
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18  комментариев
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8k
pinbalist 2 часа назад
Папаше не мешало бы научить ребёнка смотреть по сторонам при переходе дороги, а не в телефон тупить. Да и хотелось бы услышать что сказал пацан водиле. Водилу не оправдываю в любом случае - обязан был пропустить.
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2k
Stargazer 8 минут назад
В таких сообщениях остро не хватает номера машины хотя бы... а там легко ищется и адресок прописки и телефон владельца... чтобы неравнодушным землякам этой мрази было чем озаботиться.
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31k
Aqueronte Полчаса назад
Да эта шлюха дырявая за рулем была, от своего папика ехала, жопа сильно болела, вот и решила на том кто слабее оторваться.
При встрече с мужчиной такие обычно блокируют двери и не выеживаются.
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9k
Харон ( Χάρων) Полчаса назад
Водятел быканул потому что шёл пацан, а не его отец???
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8k
Отвратительный Мужик Час назад
Пора вводить лишение прав на 10 лет. Таким не место на дорогах.
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14k
Том Сойер 2 часа назад
А может быть найдутся добрые люди и его помойка четырёхколёсная сгорит - в одну из жарких летних ночей...? (за такое надо наказывать крепко - или по епалу или....)
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63k
dima423 2 часа назад
Откуда же такие ублюдки берутся... ну не прав же ты очевидно, так куда ты еще дальше усугубляешь? Чего за говно у некоторых в головах, ппц...
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mindflixx
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