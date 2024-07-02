Водитель не уступил дорогу подростку, а затем ударил его

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В городе Навашино водитель не пропустил подростка на пешеходном переходе, а затем ударил его. Возмущенный отец мальчика решил поднять общественный резонанс.
Пишет отец мальчика:
"Хочу чтоб правое дело было за мной, простите за мой французский, какой-то ху***т не пропустил моего тринадцатилетнего сына на пешеходном переходе в городе Навашино, Нижегородской области, да ещё выйдя из авто, подозвав его, ударил в живот. Прошу общественного резонанса пожалуйста".
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