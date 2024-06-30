Джо Байден назвал условие для завершения своей карьеры

После эпичных теледебатов двух кандидатов на роль президента США, американские соцсети заполнились кучей мемов. Но это было только начало.
После разгромного поражения на дебатах с Трампом Байден решил не выходить из предвыборной гонки и еще раз показать всему миру, что он еще ого-го. Показывать он это собрался 10 сентября, но у части рядовых американцев возник закономерный вопрос, а доживет ли вообще Байден до этой даты.
Местные СМИ тоже без дела не сидят и активно пишут всякую аналитику, пытаясь предугадать, когда же дедушку отправят на покой и кто его сменит в предвыборной гонке.
Как утверждает издание Bloomberg, в штабе Байдена пришли к выводу: единственная надежда для демократов — это его уход. Из кандидатов на его замену называют вице-президента Камалу Харрис, губернатора штата Калифорния Гэвина Ньюсома, губернатора штата Мичиган Гретхена Уитмара и бывшего вице-президента Майка Пенсона.
Но сам Байден с таким раскладом не согласен.
Издательство Axios, со ссылкой на свои источники, утверждает, что нынешний президент готов завершить свою политическую карьеру, только если его об этом попросят самые близкие для него люди.
Речь идёт о его жене Джилл Байден, младшей сестре политика Валери и 85-летнем Теде Кауфмане, давнем друге и постоянном советнике президента. По словам источников портала, эти три человека, а также несколько советников из Белого дома — единственные, кто имеют влияние на Байдена.
Ну а тем временем по сети вирусится пост скончавшегося три года назад американского программиста и основателя компании-разработчика антивируса McAfee Джона Макафи от июля 2020.
Журнал Time выкатил шикарную обложку про провал Джо Байдена на дебатах. В бывшем Твиттере ее тут же растащили на мемы. Получилось весьма недурно. Пользователи припомнили президенту США поведение его сына Хантера, как его уводили со сцены и приближение мира к третьей мировой войне. Заодно досталось и Макрону: ему предложили уйти с поста на фоне провала его партии на выборах в Европарламент.
Ну и как же без зажигательных танцев!
Пока демократы решаются на замену своего лидера, американцы продолжают лепить мемы на злобу дня.
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Всем хорошего воскресенья!
Источник:
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Похоже, что и репы, и демы номинировали худшее из того, что у них было.
- Ваше Высочество, как вы сформировали такое эффективное правительство? Вы не могли бы мне дать совет?
- Так, - отвечает королева, - самое важное – окружить себя умными людьми.
- Но как я узнаю, что меня окружают умные люди?
- Это просто, - королева отхлебнула чаю, - есть загадка для определения ума.
Королева нажала на какую-то кнопку в столе.
- Пожалуйста, вызовите Бориса Джонсона.
Премьер-министр вошел в комнату и спросил:
- Да, Ваше высочество?
- Ответь мне, если сможешь, Борис. У твоей матери есть ребенок. Но это не твой брат и не твоя сестра. Кто это?
- Это я, - без запинки ответил он.
- Отлично! – произнесла королева.
Байден вернулся к себе домой и задал Камале Харрис тот же вопрос.
-Камала , вот скажи мне. У твоей матери есть ребенок. Но это не твой брат и не твоя сестра. Кто это?
- Я не уверена, что знаю правильный ответ… - выговорила Харрис. – Я подумаю и отвечу вам.
Харрис обратилась к своим консультантам, но никто не смог ей ответить.
В конце концов она пришла к своему супругу Дугласу Эмхоффу.
- Дорогой, ты не мог бы мне ответить на один вопрос? У твоей матери есть ребенок. Но это не твой брат и не твоя сестра. Кто это?
- Легко, это – я!
Харрис вернулась к Байдену.
- Я тут провела некоторые исследования и теперь могу ответить на вопрос. Это – мой супруг Дуглас Эмхофф!
Байден поднялся, схватил Харрис за плечи и яростно закричал:
- Нет, дура! Это – Борис Джонсон!