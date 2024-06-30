Джо Байден назвал условие для завершения своей карьеры

После разгромного поражения на дебатах с Трампом Байден решил не выходить из предвыборной гонки и еще раз показать всему миру, что он еще ого-го. Показывать он это собрался 10 сентября, но у части рядовых американцев возник закономерный вопрос, а доживет ли вообще Байден до этой даты.

Местные СМИ тоже без дела не сидят и активно пишут всякую аналитику, пытаясь предугадать, когда же дедушку отправят на покой и кто его сменит в предвыборной гонке.