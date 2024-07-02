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Воришка думал, что он самый умный

Воришка думал, что он самый умный

Автор:
02 июля 2024 06:10
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Прикол   вор   воровство   кража   магазин   
1876
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Камера наблюдения, установленная в магазине, запечатлела момент кражи. Парень взял с полки предмет, похожий на пену для бритья и попытался покинуть территорию торговой точки. Однако удача в тот день была не на его стороне.

Просчитался, но где?

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Метки: Видео   Прикол   вор   воровство   кража   магазин   
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18  комментариев
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15k
Ничоси 2 часа назад
Чего накинулись? Он хотел приятное мужу сделать, пену подарить.
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4k
Вячеслав 6 минут назад
Ишаку своему под хвостом планировал побрить
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14k
geminisf 12 минут назад
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65k
Олег Полчаса назад
заставить оплатить, а потом сожрать эту пену на камеру
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154k
parallax 38 минут назад
Видимо решил сбрить свою козлиную бородёнку. Но теперь придётся оставить до лучших времён.
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892k
А.Берестенко 55 минут назад
Иностранный специалист?
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29k
Alex Час назад
Одно не понятно, зачем этой бородатой роже пена для бритья? Может человеком стать хотел, а тут помешали грубо?
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629
deadDEVIL Час назад
Есть отличный рассказ Максима Шапиро "Уважение культурных традиций".
Вот и этому бородачу можно было бы за воровство выписать по его традициям - минус кисть))
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7k
Pashuta 2 часа назад
Опять козлобородый...
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24
Чумадан Погодил 2 часа назад
На хрена бородатому пена для бритья?
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24
Чумадан Погодил MPEG-8 2 часа назад
Я слышал, они только под джихад бреются.
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Dobriy drug
  • Дата регистрации: 02.10.2013
  • 3372 поста (3308 в горячем)

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