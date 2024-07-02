Воришка думал, что он самый умный

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Камера наблюдения, установленная в магазине, запечатлела момент кражи. Парень взял с полки предмет, похожий на пену для бритья и попытался покинуть территорию торговой точки. Однако удача в тот день была не на его стороне.
Просчитался, но где?
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Вот и этому бородачу можно было бы за воровство выписать по его традициям - минус кисть))