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"Ты же вчера уже мылась, зачем сегодня?": девушка рассказали о фразах парней, после которых они поняли, что надо бежать

"Ты же вчера уже мылась, зачем сегодня?": девушка рассказали о фразах парней, после которых они поняли, что надо бежать

Автор:
28 июня 2024 09:21
Сообщество : Истории из жизни
Метки: Прикол   забавно   истории   отношения   парень сказал   фото   фраза парня   
3334
14

Порой по одной фразе человека можно всё о нём понять. Девушки из нашего поста поделились мыслями своих парней, после которых они сразу осознали, что надо бежать подальше. Про скупость, недалёкость ума и абсолютной кринж - читайте ниже.

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А что вам говорил противоположный пол, после чего вы осознали, что вам не по пути?

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Метки: Прикол   забавно   истории   отношения   парень сказал   фото   фраза парня   
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14  комментариев
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436
Самуил Маршак Час назад
Гадким человек бывает вне зависимости, мужчина он, или женщина.
Главное - вовремя таких людей вычислять и время на них не тратить. Как в личной жизни, так и на работе
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5k
Serj81 16 минут назад
Уета какая-то
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23k
BiZ 19 минут назад
мужиков таких все-таки гораздо меньше, чем таких баб. у которых мама папа сестра братик и пиьдец. они семья, а ты никто вообще.. мне с ними было так хорошо жить, а с тобой я как в тюрьме..
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2k
Nico 21 минуту назад
вот эта, которая колбасы больше жрет, совсем уже)
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1k
Quantimus Полчаса назад
Номер 1 второй абзац - полностью согласен, что домашняя еда лучше чем платить втридорога в ресторане. Неужели можно променять домашние шашлыки вкуснющие с горячими узбекскими лепешками или грузинских хлебом, зеленью и помидорами с грядки, которые тут же рвешь рядом с мангалом на эту дорогущую хрень в ресторане?! Никогда не понимал этого женского фетишизма с ресторанами.
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17k
ss 2 часа назад
Комментарий к фото
Судя по "они стояли 92 рубля" бежать надо парню. Перед ним тупая курица.
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236
Dead Moroz ss 49 минут назад
Комментарий к фото
Я даже не понял, 92 - это дорого или дешево. Но все равно я уверен, что ты конченный м.у.д.а.к
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7k
Lexx 2 часа назад
Бабы бывают не лучше.
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Спелая кукурузинка
  • Дата регистрации: 09.10.2021
  • 1770 постов (1723 в горячем)

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