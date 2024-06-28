"Ты же вчера уже мылась, зачем сегодня?": девушка рассказали о фразах парней, после которых они поняли, что надо бежать

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Порой по одной фразе человека можно всё о нём понять. Девушки из нашего поста поделились мыслями своих парней, после которых они сразу осознали, что надо бежать подальше. Про скупость, недалёкость ума и абсолютной кринж - читайте ниже.
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А что вам говорил противоположный пол, после чего вы осознали, что вам не по пути?
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Главное - вовремя таких людей вычислять и время на них не тратить. Как в личной жизни, так и на работе