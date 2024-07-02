В московском метро женщина напала с ножом на пассажирку в хиджабе

Хватай всё, что нужно: как я закупился на Авито еще выгоднее, чем рассчитывал

В Таджикистане готовы официально запретить ношение хиджаба и большое количество машин в...

Иранские блогеры станцевали на городской площади и получили 10,5 лет тюрьмы

Трещат скрепы: после смерти задержанной из-за хиджаба девушки в Иране начались акции протеста

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