В московском метро женщина напала с ножом на пассажирку в хиджабе

Очевидцам пришлось остудить пыл первой применением перцового баллончика
Все случилось в столичном метро, в районе станции «Коломенская» — в поезде, который был на ходу, одна из пассажирок достала нож и набросилась на не знакомую ей пассажирку.
При этом нигде не сообщается о том, что послужило причиной раздора между ними, как и то, были ли женщины знакомы до поездки.
В дело пришлось вмешиваться другим пассажирам — нападавшую утихомирили путем применения перцового баллончика. Та остыла и отошла от пострадавшей, последнюю же вывели на платформу. Причины конфликта пока что не известны, в ряде местных каналов пишут, что женщине мог не понравиться хиджаб пострадавшей.
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Ситуация: военный смотрит на часы - на хачика - на часы - на хачика и тут как бы ни с того ни с сего начинает его избивать. Фигачит его, тут мужик подключается, тоже начинает мочить его. Приехали менты, забрали всех и в итоге дело дошло до суда.
Судья спрашивает у военного:
- Вот вы! Вы же военный! Где ваша честь, где ваше достоинство, почему вы избили человека на автобусной остановке?!
Военный отвечает:
- Ну а что я должен был сделать. Вы представте - я стою на автобусной остановке, тут на остановку приходит хачик, становится рядом, наступает мне на ногу и стоит. Я для себя дал ему пять минут - если не слезет - убью. В итоге через пять минут я и начал его бить.
Судья мужику:
- Ну а вы! Ну а вы-то зачем? Что он вам сделал?
Мужик:
- Ну а вы себе представьте: стою я на остановке, вижу стоит военный и хачик. Военный смотрит то на часы - то на хачика, то на часы - то на хачика. А потом как начнет его пи*дить, я думал, что по всей стране началось.
Особенно после событий в Крокусе.
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Житель аула?
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