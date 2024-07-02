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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 1540 постов • 64 подписчика подписаться
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В московском метро женщина напала с ножом на пассажирку в хиджабе

В московском метро женщина напала с ножом на пассажирку в хиджабе

Автор:
02 июля 2024 09:42
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Метро   конфликт   люди   мусульманка   негатив   хиджаб   
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Очевидцам пришлось остудить пыл первой применением перцового баллончика

Все случилось в столичном метро, в районе станции «Коломенская» — в поезде, который был на ходу, одна из пассажирок достала нож и набросилась на не знакомую ей пассажирку.

При этом нигде не сообщается о том, что послужило причиной раздора между ними, как и то, были ли женщины знакомы до поездки.

В дело пришлось вмешиваться другим пассажирам — нападавшую утихомирили путем применения перцового баллончика. Та остыла и отошла от пострадавшей, последнюю же вывели на платформу. Причины конфликта пока что не известны, в ряде местных каналов пишут, что женщине мог не понравиться хиджаб пострадавшей.

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Метки: Видео   Метро   конфликт   люди   мусульманка   негатив   хиджаб   
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42  комментария
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8k
Отвратительный Мужик 2 часа назад
Ответная реакция на засилье мигрантами наших городов. Толи ещё будет...
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12k
DumDum 5 минут назад
"нигде не сообщается о том, что послужило причиной раздора между ними". А съёмка началась с момента нападения. Чисто случайно.
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−1
Александр Степанов Полчаса назад
А что мешает надеть платок. голова покрыта. да и некто, не будет против. У меня бабушка всю жизнь в платке проходила, ей хуть бы кто слова сказал.
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44k
Notan Blaine Полчаса назад
Люди, что при любом событии начинают орать про нацистов, чаще всего сами оказываются шовинистами и ксенофобами.
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3k
Semёn 36 минут назад
Да пусть валят домой, там безопасней
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49k
Соломей 40 минут назад
Нехорошо конечно.но если у чела с неустойчивой психикой погибли родные при нападении исламистов, то реакция вполне логичная. То
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18k
Alex 46 минут назад
А в Москве рамок на входе нет? Как она с ножом прошла?
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1k
Андрей Граф 53 минуты назад
настало время когда наши с придурью некоторые, но решают вопрос с чурками
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6k
hhwost Час назад
девочки шизофреничку с ножом останавливают, а мужики сидят видосики снимают. куда катится наше общество?
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40k
Александр Час назад
Неужели началось )))
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11k
Alex Час назад
Вот это поворот
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13k
Rus77 Час назад
Замоташка - потенциальный террорист!
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4k
Yus 2 часа назад
По поводу первого видео, на помощь, как всегда пришли русские, а нацист снял видосик и слился.
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64k
turyst 2 часа назад
Эк вы, одновременно.

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64k
turyst 2 часа назад
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9k
rutt 2 часа назад
Новость как из паралельной вселенной
не мешочница людей убила, а её пытались. Довели таки гости хозяев.
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41k
albedo 2 часа назад
Не надо ходить по Москве в религиозной одежде.
Особенно после событий в Крокусе.
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Infinite
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 2154 поста (2109 в горячем)

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