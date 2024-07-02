Инженер сделал робота из фильма «Интерстеллар»

Мужчина сделал рабочую мини-копию робота TARS из фильма«Интерстеллар». Говорить робот пока не умеет, так что автору есть куда стремиться.
Когда-то видеозвонки и искусственный интеллект были лишь на страницах книг. Теперь это реальность. Дело за роботами. Инженер из США сделал копию робота из фильма «Интерстеллар», которая умеет ходить и даже замысловато шевелить разворачивающейся лапкой-конструктором.
Главное, чтобы остальные фантазии сценаристов «Интерстеллара» остались только фантазиями. В конце концов катаклизмы и катастрофы эпично выглядят только на экране, а сталкиваться с ними в реальной жизни совсем не так увлекательно.
Источник:
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