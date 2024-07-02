FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Кино 12967 постов • 1304 подписчика подписаться
Главная > Видео > Сообщество Кино
Инженер сделал робота из фильма «Интерстеллар»

Инженер сделал робота из фильма «Интерстеллар»

Автор:
02 июля 2024 07:04
Сообщество : Кино
Метки: Видео   Интерстеллар   кино   робот   своими руками   фильм   
971
1
1

Мужчина сделал рабочую мини-копию робота TARS из фильма«Интерстеллар». Говорить робот пока не умеет, так что автору есть куда стремиться.

Когда-то видеозвонки и искусственный интеллект были лишь на страницах книг. Теперь это реальность. Дело за роботами. Инженер из США сделал копию робота из фильма «Интерстеллар», которая умеет ходить и даже замысловато шевелить разворачивающейся лапкой-конструктором.

Главное, чтобы остальные фантазии сценаристов «Интерстеллара» остались только фантазиями. В конце концов катаклизмы и катастрофы эпично выглядят только на экране, а сталкиваться с ними в реальной жизни совсем не так увлекательно.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Кино"
Метки: Видео   Интерстеллар   кино   робот   своими руками   фильм   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
4k
Yus Час назад
"из обломков мотоцикла в следующий запойный период устроил стационарный двигатель, который был очень похож на настоящий, но не работал." (с) Двенадцать стульев. Илья Ильф, Евгений Петров
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Evgeny K. 24 минуты назад
бесполезная фигня...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Горожанин 54 минуты назад
Игрушку сделал, а не робота. Робот - это другое.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Dobriy drug
  • Дата регистрации: 02.10.2013
  • 3372 поста (3308 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1029690



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Сделано у нас
Сделано у нас
"Я поступала в областной медицинский колледж, а закончила шарагу": студентка во время выпускного раскритиковала качество образования
"Я поступала в областной медицинский колледж, а закончила шарагу": студентка во время...
Шокирующие последствия для тех, кто решит прихватить с собой заброшенный на трибуны мяч
Шокирующие последствия для тех, кто решит прихватить с собой заброшенный на трибуны мяч
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Классика

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#Юмор#Москва#новости#кошка#собака#дети#СССР#позитив
#в мире#люди#Китай#Россия#конфликт#интересное#факты#Канье Уэст#сарказм#нападение
#Прикол#история#забавно#полиция#кот#авария#Индия#Спорт#Санкт-Петербург#интересно
Хватай всё, что нужно: как я закупился на Авито еще выгоднее, чем рассчитывал Хватай всё, что нужно: как я закупился на Авито еще выгоднее, чем рассчитывал «Короткое замыкание»: оригинальный робот Johnny 5 направляется на аукцион «Короткое замыкание»: оригинальный робот Johnny 5 направляется на аукцион 13 фактов о фильме "Миллион лет до нашей эры" 13 фактов о фильме "Миллион лет до нашей эры" Интересные факты о съемках фильма "Интерстеллар" Интересные факты о съемках фильма "Интерстеллар" «Интерстеллар» поколения 1990-х: как создавался «Контакт» Роберта Земекиса «Интерстеллар» поколения 1990-х: как создавался «Контакт» Роберта Земекиса Мексиканский ресторан в стиле фильма "Интерстеллар" Мексиканский ресторан в стиле фильма "Интерстеллар"

На что жалуетесь?

Вернуться