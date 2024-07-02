Инженер сделал робота из фильма «Интерстеллар»

Когда-то видеозвонки и искусственный интеллект были лишь на страницах книг. Теперь это реальность. Дело за роботами. Инженер из США сделал копию робота из фильма «Интерстеллар», которая умеет ходить и даже замысловато шевелить разворачивающейся лапкой-конструктором.

Главное, чтобы остальные фантазии сценаристов «Интерстеллара» остались только фантазиями. В конце концов катаклизмы и катастрофы эпично выглядят только на экране, а сталкиваться с ними в реальной жизни совсем не так увлекательно.