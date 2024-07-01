Привычки и поведение богатых, которые узнали пользователи, когда работали на миллионеров

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Про богатых всегда собирают какие-то байки. Пользователи из нашего поста работали на них или видели своими глазами выходки миллионеров. Они поделились своими наблюдениями, которые могут больше рассказать всем о том, как живут те, у кого есть немало денег.
1. Работая на миллионеров, люди часто замечают определенные привычки и поведение, которые отличают их от обычных людей
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2. Богатые люди уделяют большое внимание мелочам. Они часто проверяют свои счета, следят за состоянием активов и контролируют расходы
3. Многие миллионеры строго придерживаются распорядка дня, включая ранний подъем, регулярные занятия спортом и планирование времени, а другие просто чувствуют себя комфортно, забивая на все
8. Как ни странно, но даже самые странные привычки и поведение помогают богатым людям не только сохранить свои состояния, но и продолжать расти и развиваться
А какие у вас есть истории с богатыми?
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Ну и другой хозяин бизнеса - платить очень мало хотел очень много, попрощались. Очень жадный, к сотрудникам относился как к рабам. Но эти рабы как то кинули его на 50 млн.р. Ну видать это ему деньги, так как ни чего не изменилось после этого.