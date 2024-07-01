FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Истории из жизни 2281 пост • 792 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Истории из жизни
Привычки и поведение богатых, которые узнали пользователи, когда работали на миллионеров

Привычки и поведение богатых, которые узнали пользователи, когда работали на миллионеров

Автор:
01 июля 2024 13:00
Сообщество : Истории из жизни
Метки: Прикол   богатые люди   истории   привычки богатых   про богатых   работаю на богатого   фото   
1921
14

Про богатых всегда собирают какие-то байки. Пользователи из нашего поста работали на них или видели своими глазами выходки миллионеров. Они поделились своими наблюдениями, которые могут больше рассказать всем о том, как живут те, у кого есть немало денег.

×

А какие у вас есть истории с богатыми?

Источник:

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "Истории из жизни"
Метки: Прикол   богатые люди   истории   привычки богатых   про богатых   работаю на богатого   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
15  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
37k
Teodor 40 минут назад
Комментарий к фото
Харли, вообще-то...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
35k
Ego sum qui sum 2 минуты назад
"управлять денежной массой"
научитесь управлять необоснованной вычурностью своей речь сначала
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
no_fate 16 минут назад
Большинство дурачков не понимает и никогда не поймет: деньги у миллионера не взялись сами по себе, он их заработал и накопил именно потому, что умеет считать и планировать расходы, осознает реальную ценность вещей.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
63k
dima423 24 минуты назад
Я знаю богатых людей, которые в онлайн игры десятки млн впуливают, чтобы быть в топе)) Все разные, есть нормальные, есть странные...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
63k
dima423 Полчаса назад
Комментарий к фото
Вообще то Харлей Дэвидсон... Если ты делала этот логотип на русском, очень странно что не знаешь как он произносится и пишется))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Диагноз 36 минут назад
Видел только в кино...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
40k
Александр 38 минут назад
Ну у меня родственник был, преставился, к сожалению. Очень богатый и известный в своей сфере человек. По общению с гостями весьма простой, и даже слегка чудаковатый был. Но вот один момент никогда не забуду. Отдыхал в гостях у него, он предложил порыбачить в море с яхты, я конечно за - тогда он попросил женщину- гувернантку или как она там называется не знаю - принести ему его счастливую тельняшку. Так вот женщина заикаясь ответила, что она еще стирается, и такого панического страха в глазах, как у нее я еще никогда не видел. Подводные камни думаю есть у каждого властьимущего.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Ysik 46 минут назад
У богатых только одна общая черта, умение управлять деньгами. Бывший шеф был супер богат, несколько вилл в разных странах, За ним почти всегда ездила машина с охраной и личным поваром, который обеспечивал его любимую еду в любой точке мира. НО по характеру был абсолютный ..удак. Всех вокруг считал за своих слуг. Сейчас работаю с очень богатым человеком, одевает в основном дорогую одежду, за ней летает за границу, так ему удобнее. На работу либо сам едет за рулем, либо с водителем. Проводит все свободное время с детьми или друзьями в частном доме, в котором полный гараж разных экстремальных средств передвижения, баги, квадроциклы, кроссовые моты и т.д. он их сам обслуживает, ремонтирует, тюнингует. В общении простой и приятный человек.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
546
Сахалинец 47 минут назад
Ну как богатый, для меня богатый. Хозяин бизнеса - кинул на две зп, обещал все оплатить, надоело ждать ушел. Когда прощались был так удивлен.
Ну и другой хозяин бизнеса - платить очень мало хотел очень много, попрощались. Очень жадный, к сотрудникам относился как к рабам. Но эти рабы как то кинули его на 50 млн.р. Ну видать это ему деньги, так как ни чего не изменилось после этого.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Спелая кукурузинка
  • Дата регистрации: 09.10.2021
  • 1774 поста (1727 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

76459



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В США выгнали из страны слишком хитрого индийского студента
В США выгнали из страны слишком хитрого индийского студента
Почему нельзя спасать диких совят
Почему нельзя спасать диких совят
Хватай всё, что нужно: как я закупился на Авито еще выгоднее, чем рассчитывал
Хватай всё, что нужно: как я закупился на Авито еще выгоднее, чем рассчитывал
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Классика

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#СССР#полиция#новости#Юмор#факты#Крым#шоу#Индия
#в мире#люди#Китай#забавно#конфликт#задержание#кошка#собака#сарказм
#история#Прикол#Россия#Москва#кот#авария#Турция#Спорт#кино
Хватай всё, что нужно: как я закупился на Авито еще выгоднее, чем рассчитывал Хватай всё, что нужно: как я закупился на Авито еще выгоднее, чем рассчитывал "Ты же вчера уже мылась, зачем сегодня?": девушка рассказали о фразах парней, после которых они поняли, что надо бежать "Ты же вчера уже мылась, зачем сегодня?": девушка рассказали о фразах парней, после которых они... "Летал по небу и выбирал": родители спросили у детей, что они делали до того, как родились "Летал по небу и выбирал": родители спросили у детей, что они делали до того, как родились А мы этого не знали: пользователи поделились секретами бренда или компании, в которой раньше работали А мы этого не знали: пользователи поделились секретами бренда или компании, в которой раньше... Неудачные шутки, после которых людей ждали последствия Неудачные шутки, после которых людей ждали последствия Девушки рассказали, что сделали парни в постели, после чего они поняли, что второго раза не будет Девушки рассказали, что сделали парни в постели, после чего они поняли, что второго раза не будет

На что жалуетесь?

Вернуться