Ситуации, когда кто-то угробил себе жизнь парой необдуманных слов

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Не зря говорят, что нужно следить за тем, что говоришь. И это на собственной шкуре проверили герои нашей подборки. Иногда даже случайно сказанная фраза может привести к непоправимым последствиям.
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А вы когда-нибудь жалели о своих словах?
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