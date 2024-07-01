FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Истории 6476 постов • 1300 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Истории
Ситуации, когда кто-то угробил себе жизнь парой необдуманных слов

Ситуации, когда кто-то угробил себе жизнь парой необдуманных слов

Автор:
01 июля 2024 14:13
Сообщество : Истории
Метки: Реальный срок   идиоты   истории   истории из жизни   провал   фото   
2306
13

Не зря говорят, что нужно следить за тем, что говоришь. И это на собственной шкуре проверили герои нашей подборки. Иногда даже случайно сказанная фраза может привести к непоправимым последствиям.

×

А вы когда-нибудь жалели о своих словах?

Источник:

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "Истории"
Метки: Реальный срок   идиоты   истории   истории из жизни   провал   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
13k
Krapiv Час назад
Комментарий к фото
настало время о##тельных историй
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
35k
Ego sum qui sum 11 минут назад
ощушение, что весь пост ради бреда про анекдоты и шутки в СССР после которых всех мучительно убивали до седьмого колена
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
sokrat72 15 минут назад
В засг сходил 15 лет назад :)) и там на вопрос регистраторши ответил утвердительно, 5 лет назад развелся.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Григорий Бабкин 23 минуты назад
Ну да, ну да... У меня деда Сталин лично расстреливал. Ежегодно. Каждый раз выкапывали. приводили, давали поесть, выпить, потом Сталин стрелял и опять закапывали. до следующего года.

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Лимонадный Джо 23 минуты назад
Ещё во времена СССР сказал, будучи поддатым, своей родственнице, работавшей в торговле, что они все воры и сидят на дефиците. Я я, простой трудяга на стройке должен бегать, искать и переплачивать. Обиделась. До си пор не разговаривает. Прошло почти сорок лет...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
63k
dima423 Полчаса назад
Комментарий к фото
А какая разница? Так хоть духом по теплу...) И вообще может он хотел в армию сходить
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Спелая кукурузинка
  • Дата регистрации: 09.10.2021
  • 1776 постов (1727 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

76477



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Сбежавшая из России Екатерина Варнава рассказала, как спивалась на чужбине
Сбежавшая из России Екатерина Варнава рассказала, как спивалась на чужбине
"Это позор": первые результаты дебатов Трампа и Байдена, мемы и паника у демократов
"Это позор": первые результаты дебатов Трампа и Байдена, мемы и паника у демократов
Шокирующие последствия для тех, кто решит прихватить с собой заброшенный на трибуны мяч
Шокирующие последствия для тех, кто решит прихватить с собой заброшенный на трибуны мяч
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Классика

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#Россия#СССР#забавно#кот#кошка#Крым#шоу#кино
#в мире#Прикол#Юмор#Москва#новости#авария#задержание#собака#сарказм#Индия
#животные#люди#полиция#Китай#конфликт#факты#Турция#Спорт#нападение
Шокирующие последствия для тех, кто решит прихватить с собой заброшенный на трибуны мяч Шокирующие последствия для тех, кто решит прихватить с собой заброшенный на трибуны мяч 14 людей, которые попали в неловкие ситуации, и чуть как фанера со свистом не пролетели над Парижем 14 людей, которые попали в неловкие ситуации, и чуть как фанера со свистом не пролетели над Парижем "Чего ты врёшь, что у тебя только 1 партнёр": ситуации, после которых девушки не хотят идти к гинекологу "Чего ты врёшь, что у тебя только 1 партнёр": ситуации, после которых девушки не хотят идти к... "Узнала, что у него свадьба завтра": девушки рассказали, как уличили в измене партнёров "Узнала, что у него свадьба завтра": девушки рассказали, как уличили в измене партнёров А мы этого не знали: пользователи поделились секретами бренда или компании, в которой раньше работали А мы этого не знали: пользователи поделились секретами бренда или компании, в которой раньше... "Виделись один раз": женщины рассказали о своих отношениях со свекровями "Виделись один раз": женщины рассказали о своих отношениях со свекровями

На что жалуетесь?

Вернуться