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Все фейерверки запустили за несколько секунд

Все фейерверки запустили за несколько секунд

Автор:
02 июля 2024 18:31
Метки: Индия. фейерверк   ошибка   
564
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Уберите от экранов эпилептиков: на фестивале в Индии из-за ошибки пиротехников все фейерверки запустили за несколько секунд. Шоу должно было длиться целый час.

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1  комментарий
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8k
Echo 22 минуты назад
Так это трейлер был , все самое интересное показали
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dotcomma
  • Дата регистрации: 29.11.2011
  • 619 постов (623 в горячем)

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