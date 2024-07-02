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Уберите от экранов эпилептиков: на фестивале в Индии из-за ошибки пиротехников все фейерверки запустили за несколько секунд. Шоу должно было длиться целый час.
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Метки: Индия. фейерверк ошибка
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